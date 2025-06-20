10 простих способів мамі прийти до тями, коли нерви на межі

У сучасному світі, де кожен день переповнений нескінченними справами, рутиною та постійним вирішенням завдань, знайти час для себе стає справжнім викликом. Особливо гостро це відчувають жінки з дітьми, адже окрім роботи та хатніх обов'язків, на них лягає ще й безперервна турбота про малечу. Цей вир подій часто виснажує, позбавляючи сил та внутрішньої гармонії.

Які способи допоможуть мамі швидко повернути спокій і не зірватися, розповідає РБК-Україна.

Для підтримки життєвої рівноваги та запобігання вигоранню, надзвичайно важливо мамам виділяти час для себе та присвячувати його відновленню внутрішнього добробуту.

Багато мам почуваються винними, коли думають про "час для себе", але це не розкіш, а життєва необхідність.

Здорова, щаслива і спокійна мама - це найкращий подарунок для всієї родини. На щастя, існують перевірені практики, які допоможуть вам повернути відчуття контролю та знайти душевну рівновагу.

Ефективні практики для відновлення гармонії

Магія ранку. Початок дня для себе

Концепція "Магії ранку" від Хел Елрод, описана в однойменній книзі, надихнула тисячі людей по всьому світу.

Її суть полягає в тому, що саме початок дня задає тон вашому настрою та продуктивності на весь день. Якщо ви починаєте його з турботи про себе, з задоволення та саморозвитку, то й весь день буде більш насиченим та приємним.

Елрод радить присвячувати собі першу годину після пробудження, і лише потім братися до роботи, хатніх справ та турботи про дитину. До ранкових ритуалів можуть входити:

Афірмації. Повторення позитивних тверджень, що налаштовують на успіх і вдячність.

Повторення позитивних тверджень, що налаштовують на успіх і вдячність. Медитація. Кілька хвилин у тиші для концентрації та заспокоєння розуму.

Кілька хвилин у тиші для концентрації та заспокоєння розуму. Чаювання або легкий сніданок у спокої. Насолодіться моментом, не поспішаючи.

Насолодіться моментом, не поспішаючи. Читання. Навіть 10-15 хвилин книги можуть надихнути та збагатити.

Навіть 10-15 хвилин книги можуть надихнути та збагатити. Легка розтяжка або йога. Пробудити тіло та зарядитися енергією.

Цей метод дійсно працює і може кардинально змінити ваше ставлення до дня. Хоча не всі готові жертвувати сном і вставати на годину раніше, очевидні переваги такого підходу варті того, щоб спробувати. Почніть з малого - навіть 15-20 хвилин на себе зранку вже матимуть ефект.

Усвідомлені перерви для відновлення сил

Для підтримки гармонії будь-якій людині, а тим паче мамі, необхідні усвідомлені перерви. Це паузи від роботи, від обов'язків та рутинних справ, які допомагають запобігти вигоранню.

Вони дозволяють відновити сили, очистити розум і повернутися до завдань із новою енергією та свіжим поглядом.

Ось декілька ідей для гармонійних перерв:

Дихальні вправи або коротка медитація. Навіть 5 хвилин глибокого дихання можуть заспокоїти нервову систему.

Навіть 5 хвилин глибокого дихання можуть заспокоїти нервову систему. Легкий спорт або розтяжка. Зробіть декілька присідань, нахилів або розтягніть м'язи. Це покращить кровообіг і зніме напругу.

Зробіть декілька присідань, нахилів або розтягніть м'язи. Це покращить кровообіг і зніме напругу. Прогулянка на природі. Якщо є можливість, вийдіть на свіже повітря. Навіть коротка прогулянка парком або навколо будинку здатна освіжити думки.

Якщо є можливість, вийдіть на свіже повітря. Навіть коротка прогулянка парком або навколо будинку здатна освіжити думки. Коротка творча пауза. Намалюйте щось, послухайте улюблену музику, зв'яжіть кілька петель - все, що відволікає розум від рутини.

Особливо важливою для сучасної людини є цифрова перерва або цифровий детокс. Відкладіть телефон, вимкніть сповіщення. Це надзвичайно важливо для відновлення сил та гармонії, адже постійний потік інформації перевантажує мозок.

Дайте очам і розуму відпочити, використовуйте цей час, щоб зайнятися справами, які приносять радість і розслаблення: читання паперової книги, розмова з близькими, настільні ігри.

Мамі потрібні паузи, щоб відновити сили та гармонію (фото: Freepik)

10 речей, які допоможуть мамі швидко розслабитися

Зробити собі гарячий напій - і пити повільно

Чай, кава, какао, вода з лимоном - неважливо що. Головне - сісти й пити не поспішаючи. Без телефону, без новин. Просто дихати. 5 хвилин для себе - це не розкіш, це мінімум виживання.

Вийти на балкон, у двір чи просто до вікна

Навіть 3 хвилини свіжого повітря змінюють все. Подивись на небо, на листя, на кота сусідів - все, що не вимагає твоєї участі. Мозок скидає напругу, коли бачить горизонт.

Увімкнути музику, яка тобі колись подобалась

Не "дитячі пісеньки", не "щось фонове". А твоя музика. Слухай її в навушниках, танцюй, якщо можеш. Або просто лежи.

Вимкнути звук на телефоні на годину

Ні сповіщень, ні Viber-груп з дитсадка, ні нагадувань. Світ не зруйнується. А нервова система трохи перевантажиться назад у норму.

З’їсти щось, що ти любиш - і не ділити

Так, звучить егоїстично. І саме це тобі зараз треба. Шматок шоколаду, гарячий суп, щось хрустке. Їжа заспокоює не тільки дітей.

Прийняти швидкий душ або вмитися холодною водою

Ідеально - душ, навіть 3-хвилинний. Якщо ні - просто вмийся, як після безсонної ночі. Це вмикає тіло, а коли тіло прокидається - голова теж за ним підтягнеться.

Написати 3 речі, які тобі зараз хочеться (не "треба")

Не план дій. Не список завдань. А:

хочу тиші

хочу обіймів

хочу спокійно попрати білизну

Фіксація бажань повертає тебе до себе. І дає точку опори.

Покласти телефон, закрити очі та просто посидіти 5 хвилин

Це не медитація. Це пасивний перезапуск. Сиди, поки не згадаєш, скільки тобі років. І хто ти окрім "мама".

Обійняти когось - або себе

Фізичний контакт дає викид окситоцину - гормону спокою. Обійми дитину, чоловіка, кота, подушку. Або себе - насправді це працює.

Дати собі дозвіл "нічого не робити" хоча б 15 хвилин

Замість "я повинна прибрати/погладити/відповісти" - скажи: "Я не буду нічого робити ці 15 хвилин. І маю на це право."

І головне - не чекати ідеального моменту

Не треба відпустки, бабусі чи чистої кухні, щоб зробити паузу. Ти маєш право на себе просто зараз. Навіть якщо дитина бігає, кухня в крихтах, а мозок шепоче "ще трохи потерпи". Пауза - це не втеча. Це ремонт твоєї внутрішньої опори.

Пам'ятайте, турбота про себе - це не егоїзм, а інвестиція у ваше здоров'я, щастя та добробут усієї родини.

Навіть маленькі кроки, зроблені регулярно, можуть мати великий вплив на вашу душевну рівновагу. Знайдіть свій спосіб "перезавантаження" і дозвольте собі бути не тільки мамою, а й щасливою жінкою.