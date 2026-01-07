Вдарилися головою: Мадуро та його дружина отримали травми під час захоплення

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес отримали травми голови під час операції з їхнього захоплення силами США. Травм вони завдали собі самостійно.

Видання із посиланням на власні джерела зазначає, що Мадуро та Флорес отримали травми голови під час спроби сховатися від американських військових. Диктатор та його дружина намагалися сховатися в своєму бункері, за важкими сталевими дверима.

Проте дверна рама опинилася "занадто низькою", запевняють чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа. Тому Мадуро та Флорес отримали травми голови, оскільки вдарилися о притолоку. Офіцери Delta Force надали їм першу медичну допомогу вже після того, як вивезли з комплексу.

Під час судового засідання 5 січня Мадуро та його дружина з'явилися у суді з видимими травмами. Зокрема на голові дружини диктатора було помітно бинти, вона хиталася, а самому диктатору було важко сідати та вставати. Адвокат Флорес заявив, що його підзахисна отримала "значні травми", а окрім цього, є підозра, що " у неї може бути перелом або сильний синець на ребрах" - тому потрібне повне медичне обстеження.