Ударились головой: Мадуро и его жена получили травмы во время захвата

США, Венесуэла, Среда 07 января 2026 14:45
Ударились головой: Мадуро и его жена получили травмы во время захвата Фото: диктатор Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро и его жена Силия Флорес получили травмы головы во время операции по их захвату силами США. Травмы они нанесли себе самостоятельно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет CNN.

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что Мадуро и Флорес получили травмы головы при попытке скрыться от американских военных. Диктатор и его жена пытались спрятаться в своем бункере, за тяжелыми стальными дверями.

Однако дверная рама оказалась "слишком низкой", уверяют чиновники администрации президента США Дональда Трампа. Поэтому Мадуро и Флорес получили травмы головы, поскольку ударились о притолоку. Офицеры Delta Force оказали им первую медицинскую помощь уже после того, как вывезли из комплекса.

Во время судебного заседания 5 января Мадуро и его жена появились в суде с видимыми травмами. В частности, на голове жены диктатора были заметны бинты, она шаталась, а самому диктатору было трудно садиться и вставать. Адвокат Флорес заявил, что его подзащитная получила "значительные травмы", а кроме этого, есть подозрение, что "у нее может быть перелом или сильный синяк на ребрах" - поэтому требуется полное медицинское обследование.

Американские чиновники во время брифинга 7 января, со своей стороны, заявляли, что травмы, полученные Флорес, "незначительные", а о травмах Мадуро вообще ничего не говорили.

Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, в результате осуществив задержание диктатора страны Николаса Мадуро. Диктатора военные США вывезли в Америку вместе с его женой Силией Флорес. Во время операции погибло 75 венесуэльцев и кубинцев, среди американцев убитых не было.

Президент США Дональд Трамп позже официально подтвердил успех операции и заявил, что венесуэльский диктатор предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме. Также Мадуро обвиняют в незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также в заговоре с целью использования такого оружия против США.

5 января Мадуро и его жена Силия Флорес заявили о своей невиновности в суде Нью-Йорка. Слушание длилось около 30 минут, а следующее состоится 17 марта. Однако непосредственно сам судебный процесс по делу Мадуро в США начнется не раньше 2027 года. Пока суд только устанавливает график обмена доказательствами и проводит подготовительные процедуры.

Соединенные Штаты Америки Венесуэла Николас Мадуро
