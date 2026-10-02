Вчителям підвищили зарплати у 2026 році: скільки пропонують у вакансіях

Як зросли зарплати освітян

За даними МОН, з 1 січня 2026 року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зросли на 30%. Ще на 20% їх підвищили з 1 вересня. Таким чином, загальне підвищення зарплат у 2026 році становило 50% порівняно з минулим роком.

Водночас OLX Робота проаналізувала медіанні зарплати у вакансіях для вчителів і викладачів, репетиторів та вихователів. Для порівняння взяли дані за серпень 2026, 2025 та 2024 років.

За два роки медіанна зарплата зросла за всіма трьома напрямами:

вчитель/викладач - у 2025 році на 3%, до 15,5 тис. гривень, а у 2026 році ще на 29%, до 20 тис. гривень ;

- у 2025 році на 3%, до 15,5 тис. гривень, а у 2026 році ще на 29%, ; репетитор - у 2025 році на 30%, до 19,5 тис. гривень, а у 2026 році ще на 3%, до 20 тис. гривень ;

- у 2025 році на 30%, до 19,5 тис. гривень, а у 2026 році ще на 3%, ; вихователь - у 2025 році на 23%, до 16 тис. гривень, а у 2026 році ще на 16%, до 18,5 тис. гривень.

Таким чином, за два роки медіанна зарплата у вакансіях зросла на 32% для вчителів і викладачів, на 33% для репетиторів та на 39% для вихователів.

При цьому кінцева зарплата працівника сфери освіти може відрізнятися від медіанної пропозиції на платформі. Зокрема, до основної ставки можуть додаватися надбавки та доплати за додаткове навантаження та інші види роботи.

У яких областях зарплати зросли найбільше

За рік помітне зростання зарплатних пропозицій для вчителів і викладачів зафіксували у кількох областях.

У Дніпропетровській області медіанна зарплата зросла на 33% - до 17 тис. гривень. В Одеській області показник також підвищився на 33% - до 20 тис. гривень.

У Київській області медіанна зарплата за рік зросла на 19% і становила 25 тис. гривень.

Для вихователів найбільше зростання зафіксували: