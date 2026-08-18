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Зарплати вчителів зростуть з 1 вересня: скільки отримуватимуть педагоги

19:32 18.08.2026 Вт
2 хв
Крім основної заробітної плати педагогічні працівники можуть отримувати різні доплати
aimg Тетяна Веремєєва aimg Василина Копитко
Зарплати вчителів зростуть з 1 вересня: скільки отримуватимуть педагоги Фото: Вчителям в Україні з 1 вересня підвищать зарплати (Getty Images)
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В Україні з 1 вересня 2026 року зарплати вчителів зростуть ще на 20%. Загалом порівняно з 2025 роком оплата праці педагогів має зрости на 50%.

Про це заявив Прем'єр-міністр Сергій Корецький під час конференції "Серпнева - 2026", повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Головне:

  • Поетапне підвищення зарплат: З 1 вересня 2026 року зарплати педагогів зростуть ще на 20%.
  • Виплати молодим спеціалістам: Після вересневого перерахунку щомісячний дохід молодих учителів становитиме до 17 700 гривень.
  • Виплати досвідченим педагогам: Дохід вчителів зі стажем і високою кваліфікацією зросте до 28 500 гривень на місяць.
  • Перегляд системи надбавок: За даними МОН, педагоги можуть отримувати понад 80 видів доплат (за престижність, класне керівництво тощо), систему виплат планують зробити більш прозорою та зрозумілою.

Скільки зможуть отримувати вчителі

За словами глави уряду, після вересневого підвищення молоді вчителі зможуть отримувати від 12,8 до 17,7 тисячі гривень на місяць.

Для досвідчених педагогів зарплата становитиме від 16,9 до 28,5 тисячі гривень на місяць.

Конкретний розмір виплат залежатиме від стажу, кваліфікації та навантаження.

"З 1 січня заробітна плата зросла на 30% і з 1 вересня зросте ще на 20% - загалом на 50%, порівняно з 2025 роком. Це тільки початок", - сказав Корецький.

За його словами, зарплати вчителів потрібно поступово виводити на ринковий та європейський рівень. Підвищення також має зробити виплати педагогам більш стабільними та передбачуваними.

Надбавки для педагогів

Водночас міністр освіти і науки Андрій Бутенко зазначив, що українські педагоги можуть отримувати понад 80 різних видів надбавок.

Серед базових він назвав доплати за престижність педагогічної праці, класне керівництво та вислугу років.

За словами міністра, існує також багато інших надбавок, про які педагоги знають менше. У МОН планують зробити систему таких виплат більш прозорою.

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні планують підвищити зарплати педагогів та удвічі збільшити студентські стипендії, а понад 3 мільйони школярів забезпечити безоплатним харчуванням.

РБК-Україна також розповідало, як вчителі можуть підвищити власні зарплати.

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