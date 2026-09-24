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Вчителям на прифронтових територіях зберегли доплати: рішення Кабміну

17:07 24.09.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Вчителям на прифронтових територіях зберегли доплати: рішення Кабміну Фото: вчителям на прифронтових територіях зберегли доплати (Getty Images)
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Вчителі на прифронтових територіях продовжать отримувати щомісячну доплату у 2 600 гривень. Уряд перерозподілив кошти для виплат до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Сергія Корецького.

"Попри обмежений фінансовий ресурс, уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2 600 грн для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі. Вона передбачена для 23 600 вчителів у 614 школах", - розповів він.

Щоб забезпечити виплати, Кабмін перерозподілив додаткові фінансові ресурси. Це дозволить повністю розрахуватися з педагогами за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році, а також гарантувати нарахування доплати до кінця поточного року.

"Підтримка людей на прифронтових територіях - це один з ключових пріоритетів уряду", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, вчителі мають право скорочувати уроки до 35 хвилин, якщо помічають, що учні втомилися. Крім того, педагоги можуть змінювати порядок предметів у розкладі.

Зазначимо, у МОН нещодавно наголосили, що організація освітнього процесу у 2026/2027 навчальному році має враховувати безпекову ситуацію. Наразі 90% закладів загальної середньої освіти забезпечені укриттями або мають доступ до орендованих захисних споруд.

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