Вчителям на прифронтових територіях зберегли доплати: рішення Кабміну
Вчителі на прифронтових територіях продовжать отримувати щомісячну доплату у 2 600 гривень. Уряд перерозподілив кошти для виплат до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Сергія Корецького.
"Попри обмежений фінансовий ресурс, уряд зберіг окрему щомісячну доплату в розмірі 2 600 грн для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі. Вона передбачена для 23 600 вчителів у 614 школах", - розповів він.
Щоб забезпечити виплати, Кабмін перерозподілив додаткові фінансові ресурси. Це дозволить повністю розрахуватися з педагогами за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році, а також гарантувати нарахування доплати до кінця поточного року.
"Підтримка людей на прифронтових територіях - це один з ключових пріоритетів уряду", - підкреслив прем'єр.
Нагадаємо, вчителі мають право скорочувати уроки до 35 хвилин, якщо помічають, що учні втомилися. Крім того, педагоги можуть змінювати порядок предметів у розкладі.
Зазначимо, у МОН нещодавно наголосили, що організація освітнього процесу у 2026/2027 навчальному році має враховувати безпекову ситуацію. Наразі 90% закладів загальної середньої освіти забезпечені укриттями або мають доступ до орендованих захисних споруд.