Учителям повысили зарплаты в 2026 году: сколько предлагают в вакансиях

В Украине в 2026 году заметно выросли зарплаты в вакансиях для работников образования. Больше всего за последний год добавили предложения для учителей и преподавателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа и Министерства образования и науки Украины.
По данным МОН, с 1 января 2026 года должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников выросли на 30%. Еще на 20% они были повышены с 1 сентября. Таким образом, общее повышение зарплат в 2026 году составило 50% по сравнению с прошлым годом.
OLX Работа проанализировала медианные зарплаты в вакансиях для учителей и преподавателей, репетиторов и воспитателей. Для сравнения взяли данные за август 2026, 2025 и 2024 годов.
За два года медиальная зарплата выросла по всем трем направлениям:
Таким образом, за два года медиа зарплата в вакансиях выросла на 32% для учителей и преподавателей, на 33% для репетиторов и на 39% для воспитателей.
При этом конечная зарплата работника сферы образования может отличаться от медианного предложения на платформе. В частности, к основной ставке могут добавляться надбавки и доплаты за дополнительную нагрузку и другие виды работы.
За год заметный рост зарплатных предложений для учителей и преподавателей зафиксировали в нескольких областях.
В Днепропетровской области медианная зарплата выросла на 33% - до 17 тыс. гривен. В Одесской области показатель также повысился на 33% - до 20 тыс. гривен.
В Киевской области медианная зарплата за год выросла на 19% и составила 25 тыс. гривен.
Для воспитателей наибольший рост зафиксировали:
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в рамках пилотного проекта "Деньги ходят за учителем" педагоги получают 1500 гривен на профессиональное развитие и самостоятельно выбирают программы повышения квалификации на платформе "Вектор".
Напомним, учителя, работающие на прифронтовых территориях очно или в смешанном формате, получают ежемесячную доплату в размере 2600 гривен. Выплаты предусмотрены для 23 600 педагогов в 614 школах до конца 2026 года.