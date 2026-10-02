Учителям повысили зарплаты в 2026 году: сколько предлагают в вакансиях

Как выросли зарплаты педагогов

По данным МОН, с 1 января 2026 года должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников выросли на 30%. Еще на 20% они были повышены с 1 сентября. Таким образом, общее повышение зарплат в 2026 году составило 50% по сравнению с прошлым годом.

OLX Работа проанализировала медианные зарплаты в вакансиях для учителей и преподавателей, репетиторов и воспитателей. Для сравнения взяли данные за август 2026, 2025 и 2024 годов.

За два года медиальная зарплата выросла по всем трем направлениям:

учитель/преподаватель - в 2025 году на 3%, до 15,5 тыс. гривен, а в 2026 году еще на 29%, до 20 тыс. гривен ;

- в 2025 году на 3%, до 15,5 тыс. гривен, а в 2026 году еще на 29%, ; репетитор - в 2025 году на 30%, до 19,5 тыс. гривен, а в 2026 году еще на 3%, до 20 тыс. гривен ;

- в 2025 году на 30%, до 19,5 тыс. гривен, а в 2026 году еще на 3%, ; воспитатель - в 2025 году на 23%, до 16 тыс. гривен, а в 2026 году еще на 16%, до 18,5 тыс. гривен.

Таким образом, за два года медиа зарплата в вакансиях выросла на 32% для учителей и преподавателей, на 33% для репетиторов и на 39% для воспитателей.

При этом конечная зарплата работника сферы образования может отличаться от медианного предложения на платформе. В частности, к основной ставке могут добавляться надбавки и доплаты за дополнительную нагрузку и другие виды работы.

В каких областях зарплаты выросли больше всего

За год заметный рост зарплатных предложений для учителей и преподавателей зафиксировали в нескольких областях.

В Днепропетровской области медианная зарплата выросла на 33% - до 17 тыс. гривен. В Одесской области показатель также повысился на 33% - до 20 тыс. гривен.

В Киевской области медианная зарплата за год выросла на 19% и составила 25 тыс. гривен.

Для воспитателей наибольший рост зафиксировали: