Вчителям підвищать зарплати: коли очікувати і які зміни

Уряд поетапно підвищить зарплати педагогам, щоб зробити професію вчителя більш конкурентною та забезпечити якісну шкільну освіту навіть під час війни. З січня 2026 року вчителі отримають підвищення на 30%.

Як пише РБК-Україна , про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram .

Для реалізації цього рішення у бюджеті передбачене фінансування на перші 8 місяців 2026 року - 91,8 млрд гривень освітньої субвенції розподілено між місцевими бюджетами.

Додатково 21,4 млрд гривень спрямовано для коректного підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету. Наступний етап - з вересня 2026 року передбачено зростання зарплати ще на 20%.

"Ми маємо створювати умови, щоб професія вчителя була престижною та конкурентною на ринку праці", - додала Свириденко.

Щомісячні доплати за роботу в складних умовах

Понад 409000 педагогів отримуватимуть щомісячні доплати з січня по серпень 2026 року за роботу в несприятливих умовах, у тому числі 25500 - у прифронтових громадах. На це передбачено 10,37 млрд гривень у межах бюджету Міністерства освіти і науки України.

"Навіть під час війни ми не залишаємо наших вчителів без підтримки - це питання безпеки та стабільності всієї освітньої системи", - підкреслила прем'єрка.

Паралельно МОН оновлює освітні програми та впроваджує сучасні практики "Нової української школи", щоб фінансові рішення напряму підвищували якість освіти.

Оновлення фінансування укриттів у школах

Порядок надання субвенцій на облаштування укриттів оновлено для підвищення ефективності процедури.

Тепер держава фінансує об’єкти з готовністю 60% замість 40%, без додаткових витрат з держбюджету.

Розподіл коштів на нові об’єкти відбуватиметься залежно від рівня ризику безпеки:

дуже високий — 40%,

високий — 35%,

помірний

задовільний — 25%,

З початку повномасштабного вторгнення уряд визначив забезпечення безпечної та якісної освіти пріоритетом. Раніше фінансування шкіл та педагогів було обмеженим, що ускладнювало підтримку викладачів та модернізацію закладів.