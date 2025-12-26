Учителям повысят зарплаты: когда ожидать и какие изменения

Правительство поэтапно повысит зарплаты педагогам, чтобы сделать профессию учителя более конкурентной и обеспечить качественное школьное образование даже во время войны. С января 2026 года учителя получат повышение на 30%.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram .

Для реализации этого решения в бюджете предусмотрено финансирование на первые 8 месяцев 2026 года - 91,8 млрд гривен образовательной субвенции распределены между местными бюджетами.

Дополнительно 21,4 млрд гривен направлено для корректного повышения без увеличения общих расходов госбюджета. Следующий этап - с сентября 2026 года предусмотрен рост зарплаты еще на 20%.

"Мы должны создавать условия, чтобы профессия учителя была престижной и конкурентной на рынке труда", - добавила Свириденко.

Ежемесячные доплаты за работу в сложных условиях

Более 409000 педагогов будут получать ежемесячные доплаты с января по август 2026 года за работу в неблагоприятных условиях, в том числе 25500 - в прифронтовых общинах. На это предусмотрено 10,37 млрд гривен в рамках бюджета Министерства образования и науки Украины.

"Даже во время войны мы не оставляем наших учителей без поддержки - это вопрос безопасности и стабильности всей образовательной системы", - подчеркнула премьер.

Параллельно МОН обновляет образовательные программы и внедряет современные практики "Новой украинской школы", чтобы финансовые решения напрямую повышали качество образования.

Обновление финансирования укрытий в школах

Порядок предоставления субвенций на обустройство укрытий обновлен для повышения эффективности процедуры.

Теперь государство финансирует объекты с готовностью 60% вместо 40%, без дополнительных расходов из госбюджета.

Распределение средств на новые объекты будет происходить в зависимости от уровня риска безопасности:

очень высокий - 40%,

высокий - 35%,

умеренный

удовлетворительный - 25%,

С начала полномасштабного вторжения правительство определило обеспечение безопасного и качественного образования приоритетом. Ранее финансирование школ и педагогов было ограниченным, что затрудняло поддержку преподавателей и модернизацию учреждений.