В Україні різко зросли зарплати: хто отримує понад 50 тисяч гривень на місяць
У 2025 році найвищі медіанні зарплати в Україні традиційно фіксують у будівельній галузі, де окремі вакансії пропонують до 60 тис. гривень на місяць.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота за жовтень 2025 року у порівнянні з жовтнем 2024-го.
Де платять найбільше
Найбільше високооплачуваних вакансій - у категорії "Будівництво та облицювальні роботи". Тут також зафіксовано суттєве зростання зарплат - від 25% до 43%.
Найвищі медіанні пропозиції у жовтні 2025 року:
- штукатур - 60 тис. гривень (+20%);
- фасадник - 58 тис. гривень (+25%);
- виконроб - 50 тис. гривень (+43%);
- муляр, маляр - по 48 тис. гривень (+6% і +32%);
- будівельник, плиточник - 45 тис. гривень (+29%).
У сфері логістики далекобійникам пропонують 53 тис. гривень, що на 5% більше, ніж роком раніше.
Зарплати від 35 до 45 тис. гривень
Схожий рівень оплати фіксують у:
- медицині - стоматологи, 40 тис. гривень (+33%);
- нерухомості - рієлтори та менеджери з продажу, 40 тис. гривень;
- на СТО та автомийках:
- автоелектрик - 40 тис. гривень (+14%);
- автомаляр - 40 тис. гривень;
- автослюсар - 38 тис. гривень (+15%);
- механік - 35 тис. гривень (+8%).
Також у будівництві зарплати 35-38 тис. гривень отримують монтажники, зварювальники та електрики.
Вакансії від 30 тис. гривень
Найбільше пропозицій із зарплатами 30-35 тис. гривень - у категорії "Виробництво та робітничі спеціальності":
- токар, машиніст екскаватора - 31 тис. гривень;
- електрик, механік, технолог, столяр - 30 тис. гривень.
Зростання зарплат у цих спеціальностях сягає 15-33%, найбільше - у технологів.
У сільському господарстві пропонують:
- пилорамщик - 32 тис. гривень;
- агроном, тракторист - 30 тис. гривень.
Найбільше високооплачуваних вакансій традиційно зосереджено у будівництві та виробничих спеціальностях. В інших галузях високі медіанні зарплати трапляються рідше, однак у низці професій вони сягають 35-50 тис. гривень.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у 2025 році в Україні найбільше зросли зарплати у творчих, технічних та молодіжних сферах - рекламі, дизайні, IT, освіті та перекладі. Найбільші стрибки зарплат зафіксували в Черкаській, Житомирській, Івано-Франківській та Сумській областях, де окремі показники зросли на 100-200% і більше.
Також ми писали, що частина вакансій від Державної служби зайнятості передбачає безкоштовне житло для працівників. Житло частіше пропонують водіям, вантажникам, швачкам, монтажникам, кухарям та охоронникам.