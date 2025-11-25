Скільки хочуть заробляти українці: опитування показало найкомфортніший рівень доходу

Українці найбільш комфортно почуваються із зарплатою від 20 до 30 тисяч гривень. На зарплати понад 50 тисяч гривень претендує лише п’ята частина опитаних жителів нашої країни.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дослідження OLX Робота, яке охопило понад 6 тисяч людей, що перебувають у пошуку роботи.

Скільки хочуть заробляти українці

Найбільш бажаний рівень доходу для українців - 20-30 тисяч гривень. Ще 30% респондентів орієнтуються на зарплати 30-50 тисяч, а майже п’ята частина хоче заробляти від 50 тисяч. Помірний заробіток 10-20 тисяч гривень влаштовує 17% опитаних. Лише 4% готові працювати за оплату до 10 тисяч.

При цьому сфера торгівлі та продажів залишається найбільш популярною серед пошукачів - її обирають 37%. На другому місці - фриланс (21%), що підтверджує високий попит на гнучкий графік і дистанційну роботу. Далі йдуть транспорт і логістика (16%) та виробництво й інженерія (13%). Найменше охочих працювати у юриспруденції та консалтингу.

Портрет сучасного шукача роботи

Переважна більшість - 62% - шукають вакансії онлайн через спеціалізовані платформи, такі як OLX Робота. Ще 40% покладаються на особисті контакти, а 22% використовують соціальні мережі.

Найбільша група серед тих, хто активно шукає роботу, - українці віком 35-44 роки (35%). Друга за чисельністю категорія - 45-54 роки (21%). Молодь віком 18-24 роки становить лише 7% усіх респондентів. Гендерний баланс майже рівний: 51% чоловіків та 47% жінок.

Географічно найвища активність - у регіонах із великими економічними центрами. Найбільше пошукачів у Дніпропетровській області (14%), далі Київська область (11%) та Київ (майже 10%). Високі показники також демонструє Одеська область (7%).

Чому українці змінюють роботу

Більшість опитаних (54%) за останні три роки залишилися у своїй професії. Водночас 28% повністю змінили сферу діяльності, а 19% частково перейшли в інший напрям.

Основні причини звільнень:

низька зарплата - 26%;

скорочення чи ліквідація компанії - 12%;

переїзд - 10%;

невідповідність умов роботи очікуванням - 7%.

Скільки українців зараз працюють

На момент опитування 39% респондентів працювали на постійній основі. Майже кожен п’ятий (19%) був безробітним і активно шукав роботу. Тимчасово працевлаштованими виявилися 8%, ще 7% - пенсіонери, які або працюють, або шукають роботу. На фрилансі працюють 5% опитаних, а 4% є студентами.