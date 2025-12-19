Зарплати українців зростатимуть у 2026 році: Нацбанк назвав головну причину

Національний банк України прогнозує відплив населення у 2026 році що призведе до збереження тиску на ринку праці. Відповідно підприємства будуть змушені підвищувати зарплати, конкуруючи за працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт НБУ.

У звіті йдеться, що реальні доходи українців невпинно зростають. У другому півріччі 2025 року підвищення заробітних плат відбувалося на понад 20% на рік.

"Цьому сприяли подальше зниження безробіття та підвищення середньої заробітної плати. Бізнес надалі змушений конкурувати за працівників, підвищуючи оплату праці з огляду на брак кваліфікованих кадрів", - зазначив НБУ.

Згідно з даними дослідження ринку праці, яке провела Європейська бізнес асоціація в листопаді 2025 року, 74% опитаних підприємств вважають дефіцит кадрів серйозною проблемою.

Підвищення доходів підтримувалося і значним зростанням бюджетних виплат військовослужбовцям. Зарплати в бюджетному секторі цьогоріч зростали повільно. Крім того, з січня по вересень знизилися обсяги доходів ФОП у порівнянні з минулорічними показниками.

"Однак така динаміка скоріше свідчить про наслідки боротьби із "тінню", ніж зі зниженням доходів справді самозайнятих осіб. Реальне зростання доходів населення підтримується сповільненням інфляції", - йдеться у звіті Нацбанку.

Крім зростання зарплат через конкурування за працівників, додатковим чинником підвищення доходів стане заплановане підвищення на 8.1% мінімальної заробітної плати у 2026 році.