Вчительку в Києві оштрафували "за мову": чому саме та скільки довелось платити

В одному з ліцеїв Києва вчителька під час уроку порушила мовне законодавство. За результатами перевірки її покарали штрафом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію на сторінці Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської у Facebook.
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Українцям розповіли, що контроль за використанням державної мови в цьому випадку здійснював представник Уповноваженої Ігор Спірідонов.
У своєму дописі у Facebook він наголосив, що до порушень мовного законодавства в освіті - "нульова толерантність".
Відомо, що підставою для здійснення державного контролю стало звернення до Уповноваженої ветерана російсько-української війни та батька учня 1 класу одного зі столичних ліцеїв.
Саме він повідомив про порушення мовних прав дітей в освітньому процесі.
Під час навчального заняття у 1 класі одного з ліцеїв Києва педагогічна працівниця (вчителька) використала фрагмент мультфільму, звуковий супровід якого був виконаний недержавною мовою - російською.
Під час розгляду матеріалів державного контролю цей факт вона визнала.
У своїх поясненнях вчителька зазначила, що:
"Такі пояснення є неприйнятними, а поведінка педагогічного працівника неприпустимою", - констатував Спірідонов.
Він нагадав, що "виховна мета" - не є підставою для відступу від вимог чинного закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
"Українська школа має навчати, виховувати і комунікувати державною мовою. Використання мови держави-агресора, зокрема в освіті, є грубим та неприпустимим порушенням законодавства", - наголосив представник Уповноваженої.
За результатами здійсненого державного контролю Спірідонов:
"Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська винесла постанову про застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 гривень", - повідомили українцям.
Уточнюється, що штраф було сплачено того ж дня.
"Це - важливий результат. Не лише через сам факт притягнення до відповідальності, а через чіткий сигнал: у сфері освіти не буде легковажного ставлення до порушень мовного законодавства. Особливо зараз, коли українські діти живуть і навчаються в умовах війни, розв'язаної росією", - наголосив Спірідонов.
Відповідно до статті 21 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", освітній процес у закладах освіти здійснюється державною мовою.
Отже, українська має бути мовою:
Коментуючи ситуацію, що склалась у київському ліцеї, Спірідонов нагадав, що "учні першого класу не повинні захищати свої мовні права від дорослих".
"Це обов'язок закладу освіти, адміністрації та педагогічних працівників - забезпечити освітній процес державною мовою", - підсумував представник мовного омбудсмена.
Нагадаємо, раніше Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська запропонувала скасувати "особливий статус російської" в Україні та розповіла, чи можливо заборонити російськомовні версії сайтів.
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