Заборона російської на перервах? У МОН пояснили, чому тотальний контроль не спрацює
Повна заборона спілкування російською мовою в українських школах може дати зворотний результат. Наша країна може знову зіткнутися з "відстоюванням права" на її використання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки Надії Кузьмичової в інтерв’ю "Українській правді. Життя".
За словами посадовиці, переведення мовного питання в авторитарну площину - "стежити, контролювати, робити зауваження" - не дасть очікуваного ефекту. Вона зазначила, що особливо це стосується підлітків, для яких надмірний контроль може викликати спротив.
Що може спрацювати
Натомість, за словами заступниці міністра, найефективнішим інструментом є особистий приклад учителів та авторитетних дорослих.
"Коли ми переводимо це в площину контролю, але сам вчитель говорить з іншими російською мовою, очевидно, що результативність таких дій нульова. На мою думку, найкращим інструментом є власний приклад", - пояснила вона.
Кузьмичова також підкреслила, що важливо створювати середовище, яке мотивує дітей переходити на українську мову, а не лише робити зауваження чи застосовувати покарання. Для підлітків, зокрема, має значення "модність" мови - вона пов’язана з авторитетними людьми, популярною культурою, музикою та іграми.
Українська - єдина мова освіти
Посадовиця наголосила, що українська мова має бути беззаперечною мовою освітнього процесу та шкільного середовища, адже це питання державності й безпеки. Водночас вона застерегла від підходу, заснованого виключно на тотальних заборонах.
За її словами, завдання держави - не створювати нові лінії розколу, а послідовно зміцнювати позиції української мови як єдиної мови освіти, підтримуючи дітей у переході на неї.
Раніше РБК-Україна писало, що у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №14361, який передбачає заборону використання мови держави-агресора у приватних школах. Для цього пропонують внести зміни до закону "Про повну загальну середню освіту" та прямо обмежити можливість навчання російською мовою.
Також ми розповідали про результати моніторингу, який показав зниження використання української мови в школах Києва. Майже чверть учителів проводять уроки недержавною мовою, а лише 18% учнів спілкуються виключно українською.