Сенсація у відборі: ще одна африканська країна гарантувала собі місце на ЧС-2026

Збірна Тунісу гарантувала собі участь у фінальній частині чемпіонату світу-2026 з футболу. Команда достроково вийшла з групи, обігравши Екваторіальну Гвінею у восьмому турі африканської кваліфікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Як Туніс здобув путівку на мундіаль

У відборі на ЧС-2026 в Африці беруть участь 53 команди, поділені на дев’ять груп. У восьми групах змагаються по шість збірних, а в одній - п’ять (через зняття Еритреї). Усі команди мають провести по 10 турів.

Туніс підходив до гри проти Екваторіальної Гвінеї без жодної поразки, набравши 19 очок.

Ба більше, команда не пропустила жодного м’яча у семи стартових матчах, забивши 13 голів. Суперники мали 10 очок після семи турів.

Доля поєдинку вирішилася на останніх хвилинах - півзахисник Мохамед Бен Ромдхан забив переможний гол на 90+4 хвилині, встановивши рахунок 1:0.

Турнірна таблиця групи H після 8 туру

Туніс - 22 очки (8 матчів), 13:0

Намібія - 12 (7), 9:4

Ліберія - 11 (8), 9:9

Малаві - 10 (8), 8:9

Екваторіальна Гвінея - 10 (8), 7:11

Сан-Томе і Принсіпі - 0 (7), 4:17

Завдяки перемозі Туніс став недосяжним для переслідувачів і гарантував собі вихід на чемпіонат світу за два тури до завершення відбору.

Історичне досягнення Тунісу

Для Тунісу це вже сьомий вихід на чемпіонат світу в історії та третій поспіль. У Катарі-2022 команда завершила виступ на груповому етапі, але здобула сенсаційну перемогу над Францією.

Туніс став другим представником Африки на ЧС-2026 – раніше путівку здобуло Марокко, яке очолило групу Е.

Список учасників ЧС-2026 на сьогодні

Африка (2/9): Марокко, Туніс

Азія (5/8): Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія

Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай

Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океанія (1/1): Нова Зеландія

Переможці плейоф (0/2): -

Європа (0/16): -

Коли і де відбудеться ЧС-2026

Чемпіонат світу з футболу пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня 2026 року.