Забарний вдвічі дорожчий: вартість збірних України та Азербайджану в очному поєдинку
Збірна України значно переважає національну команду Азербайджану за вартістю складу. Різниця – у 15 разів.
РБК-Україна аналізує вартості сьогоднішніх суперників та їхніх лідерів.
Скільки коштує збірна Азербайджану
Сумарна вартість гравців збірної Азербайджану із заявки на сьогоднішній матч з Україною, за версією Transfermarkt становить 18 мільйонів євро.
Це – більш, ніж у 15 разів менше, ніж повний список на гру української команди. Більш того, увесь склад суперників за вартістю поступається кожному з топ-5 найдорожчих виконавців збірної України (Забарний, Судаков, Довбик, Трубін, Зінченко). Один лише захисник ПСЖ оцінюється вдвічі вище за всю заявку Азербайджану.
Найдрожчий футболіст у складі наших суперників – нападник "Карабаха" Нарiман Ахундзаде (2 млн євро). Це – як Богдан Михайліченко, Іван Калюжний та Олександр Назаренко в складі "синьо-жовтих". Менше в нас коштують лише Олександр Сваток (1,2 млн) та Олег Очеретько (1 млн).
Топ-10 найдорожчих у збірній Азербайджану:
- Нарiман Ахундзаде – 2 млн
- Турал Байрамов – 1,5 млн
- Ельвін Джафаргулієв – 1,2 млн
- Махір Емрелі – 1 млн
- Ренат Дадашов – 900 тис.
- Кісмет Алієв – 900 тис.
- Себухі Абдуллазаде – 900 тис.
- Рза Кафаров – 850 тис.
- Бахлул Мустафазаде – 800 тис.
- Муса Гурбанли – 750 тис.
Найдорожчі в збірній України
Сумарна вартість нашої національної команди на сьогоднішню гру – 272 млн євро. Найдорожчим є гравець французького ПСЖ – Ілля Забарний (42 млн євро).
Топ-10 найдорожчих у збірній України:
- Ілля Забарний – 42 млн
- Георгій Судаков – 32 млн
- Артем Довбик – 30 млн
- Анатолій Трубін – 28 млн
- Олександр Зінченко – 20 млн
- Микола Матвієнко – 16 млн
- Владислав Ванат – 15 млн
- Єгор Ярмолюк – 15 млн
- Микола Шапаренко – 11 млн
- Артем Бондаренко – 10 млн
