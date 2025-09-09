ua en ru
Забарний вдвічі дорожчий: вартість збірних України та Азербайджану в очному поєдинку

Баку, Вівторок 09 вересня 2025 19:09
Фото: Збірна Азербайджану (x.com/affa_official)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України значно переважає національну команду Азербайджану за вартістю складу. Різниця – у 15 разів.

РБК-Україна аналізує вартості сьогоднішніх суперників та їхніх лідерів.

Скільки коштує збірна Азербайджану

Сумарна вартість гравців збірної Азербайджану із заявки на сьогоднішній матч з Україною, за версією Transfermarkt становить 18 мільйонів євро.

Це – більш, ніж у 15 разів менше, ніж повний список на гру української команди. Більш того, увесь склад суперників за вартістю поступається кожному з топ-5 найдорожчих виконавців збірної України (Забарний, Судаков, Довбик, Трубін, Зінченко). Один лише захисник ПСЖ оцінюється вдвічі вище за всю заявку Азербайджану.

Найдрожчий футболіст у складі наших суперників – нападник "Карабаха" Нарiман Ахундзаде (2 млн євро). Це – як Богдан Михайліченко, Іван Калюжний та Олександр Назаренко в складі "синьо-жовтих". Менше в нас коштують лише Олександр Сваток (1,2 млн) та Олег Очеретько (1 млн).

Топ-10 найдорожчих у збірній Азербайджану:

  1. Нарiман Ахундзаде – 2 млн
  2. Турал Байрамов – 1,5 млн
  3. Ельвін Джафаргулієв – 1,2 млн
  4. Махір Емрелі – 1 млн
  5. Ренат Дадашов – 900 тис.
  6. Кісмет Алієв – 900 тис.
  7. Себухі Абдуллазаде – 900 тис.
  8. Рза Кафаров – 850 тис.
  9. Бахлул Мустафазаде – 800 тис.
  10. Муса Гурбанли – 750 тис.

Найдорожчі в збірній України

Сумарна вартість нашої національної команди на сьогоднішню гру – 272 млн євро. Найдорожчим є гравець французького ПСЖ – Ілля Забарний (42 млн євро).

Топ-10 найдорожчих у збірній України:

  1. Ілля Забарний – 42 млн
  2. Георгій Судаков – 32 млн
  3. Артем Довбик – 30 млн
  4. Анатолій Трубін – 28 млн
  5. Олександр Зінченко – 20 млн
  6. Микола Матвієнко – 16 млн
  7. Владислав Ванат – 15 млн
  8. Єгор Ярмолюк – 15 млн
  9. Микола Шапаренко – 11 млн
  10. Артем Бондаренко – 10 млн

Раніше повідомили, де і коли безкоштовно дивитися матч Азербайджан – Україна у кваліфікації ЧС-2026.

Також читайте, які збірні вже пробилися на чемпіонат світу-2026.

