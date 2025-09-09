Забарний вдвічі дорожчий: вартість збірних України та Азербайджану в очному поєдинку

Скільки коштує збірна Азербайджану

Сумарна вартість гравців збірної Азербайджану із заявки на сьогоднішній матч з Україною, за версією Transfermarkt становить 18 мільйонів євро.

Це – більш, ніж у 15 разів менше, ніж повний список на гру української команди. Більш того, увесь склад суперників за вартістю поступається кожному з топ-5 найдорожчих виконавців збірної України (Забарний, Судаков, Довбик, Трубін, Зінченко). Один лише захисник ПСЖ оцінюється вдвічі вище за всю заявку Азербайджану.

Найдрожчий футболіст у складі наших суперників – нападник "Карабаха" Нарiман Ахундзаде (2 млн євро). Це – як Богдан Михайліченко, Іван Калюжний та Олександр Назаренко в складі "синьо-жовтих". Менше в нас коштують лише Олександр Сваток (1,2 млн) та Олег Очеретько (1 млн).

Топ-10 найдорожчих у збірній Азербайджану:

Нарiман Ахундзаде – 2 млн Турал Байрамов – 1,5 млн Ельвін Джафаргулієв – 1,2 млн Махір Емрелі – 1 млн Ренат Дадашов – 900 тис. Кісмет Алієв – 900 тис. Себухі Абдуллазаде – 900 тис. Рза Кафаров – 850 тис. Бахлул Мустафазаде – 800 тис. Муса Гурбанли – 750 тис.

Найдорожчі в збірній України

Сумарна вартість нашої національної команди на сьогоднішню гру – 272 млн євро. Найдорожчим є гравець французького ПСЖ – Ілля Забарний (42 млн євро).

Топ-10 найдорожчих у збірній України: