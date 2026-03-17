Вбивство правої руки Хаменеї може дати зворотній ефект, - NYT

Ізраїль убив секретаря Вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані. Його вважали дуже впливовою людиною, здатною зупинити ескалацію. Тепер цього голосу немає - і наслідки можуть виявитися зворотними очікуваному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Хто такий Ларіджані і чому це важливо

Після того як попередні авіаудари знищили вище керівництво Ірану - і військове, і цивільне, - Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані фактично став головним обличчям влади в країні, крім Моджтаба Хаменеї, який поранений і невідомо, чи може керувати країною.

Він був одним із небагатьох у режимі, кого вважали прагматиком. Зокрема - людиною, здатною впливати на можливі переговори зі Сполученими Штатами.

Наслідки можуть бути неоднозначними

За даними видання, загибель Ларіджані прибирає з іранської політики один із найпомітніших голосів, що виступав за обережність.

Але є і зворотний бік. Його смерть може посилити позиції тих у керівництві, хто переконаний: Ісламська республіка виживе, лише якщо різко збільшить тиск і не піде на поступки.

Тобто замість послаблення - режим може відповісти ескалацією.

Нагадаємо, загибель Ларіджані - не перший удар по іранській верхівці. Протягом трьох тижнів американо-ізраїльські авіаудари послідовно знищували вище керівництво країни - військових командирів і цивільних чиновників найвищого рівня.