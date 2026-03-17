Убийство правой руки Хаменеи может дать обратный эффект, - NYT

18:38 17.03.2026 Вт
Смерть главного прагматика Ирана развяжет руки радикалам?
aimg Елена Чупровская
Убийство правой руки Хаменеи может дать обратный эффект, - NYT Фото: секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани (Getty Images)

Израиль убил секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани. Его считали очень влиятельным человеком, способным остановить эскалацию. Теперь этого голоса нет - и последствия могут оказаться обратными ожидаемому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Кто такой Лариджани и почему это важно

После того как предыдущие авиаудары уничтожили высшее руководство Ирана - и военное, и гражданское, - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани фактически стал главным лицом власти в стране, кроме Моджтаба Хаменеи, который ранен и неизвестно, может ли руководить страной.

Он был одним из немногих в режиме, кого считали прагматиком. В частности - человеком, способным влиять на возможные переговоры с Соединенными Штатами.

Последствия могут быть неоднозначными

По данным издания, гибель Лариджани убирает из иранской политики один из самых заметных голосов, выступавших за осторожность.

Но есть и обратная сторона. Его смерть может усилить позиции тех в руководстве, кто убежден: Исламская республика выживет, только если резко увеличит давление и не пойдет на уступки.

То есть вместо ослабления - режим может ответить эскалацией.

Напомним, гибель Лариджани - не первый удар по иранской верхушке. В течение трех недель американо-израильские авиаудары последовательно уничтожали высшее руководство страны - военных командиров и гражданских чиновников самого высокого уровня.

От этих ударов Иран потерял фактически весь командный состав, который определял политику государства.

В то же время Иран атакует страны Ближнего Востока и заблокировал Ормузский пролив, из-за чего цены на нефть в мире резко подскочили.

