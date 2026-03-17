Убийство правой руки Хаменеи может дать обратный эффект, - NYT

Израиль убил секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани. Его считали очень влиятельным человеком, способным остановить эскалацию. Теперь этого голоса нет - и последствия могут оказаться обратными ожидаемому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Кто такой Лариджани и почему это важно

После того как предыдущие авиаудары уничтожили высшее руководство Ирана - и военное, и гражданское, - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани фактически стал главным лицом власти в стране, кроме Моджтаба Хаменеи, который ранен и неизвестно, может ли руководить страной.

Он был одним из немногих в режиме, кого считали прагматиком. В частности - человеком, способным влиять на возможные переговоры с Соединенными Штатами.

Последствия могут быть неоднозначными

По данным издания, гибель Лариджани убирает из иранской политики один из самых заметных голосов, выступавших за осторожность.

Но есть и обратная сторона. Его смерть может усилить позиции тех в руководстве, кто убежден: Исламская республика выживет, только если резко увеличит давление и не пойдет на уступки.

То есть вместо ослабления - режим может ответить эскалацией.

Напомним, гибель Лариджани - не первый удар по иранской верхушке. В течение трех недель американо-израильские авиаудары последовательно уничтожали высшее руководство страны - военных командиров и гражданских чиновников самого высокого уровня.