Вбивство Парубія у Львові: що відомо про нападника та розслідування на даний момент

Парубія вбили у Львові

У суботу, 30 серпня, близько 12 години дня стало відомо про вбивство Парубія. У мережі поширили відео з камери відеонагляду, де видно як невідомий під виглядом кур'єра служби доставки підійшов до політика та здійснив кілька пострілів.

Подія сталася у Франківському районі Львова. По місту одразу було оголошено спецоперацію "Сирена" для пошуку нападника.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, вбивство Парубія було ретельно підготовлено.

Вже ввечорі того ж дня правоохоронці дали перший брифінг щодо розслідування справи.

Прощання з Парубієм

Як відомо, сьогодні, 1 вересня, в Архикатедральному Соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) о 19:00 відбудеться панахида. Поховають політика у вівторок, 2 вересня, на Личаківському кладовищі.

Також у вівторок о 13:30 на площі Ринок у Львові буде загальноміська церемонія прощання.

Чи відомо, хто вбив Парубія

Вчора президент України заявляв, що поліція, СБУ, прокуратура працюють фактично цілодобово над розслідуванням справи про вбивство Парубія. А вже опівночі глава держави повідомив про затримання підозрюваного.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія", - написав Зеленський у Тelegram.

У свою чергу, очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що ймовірного стрільця затримано на Хмельниччині. За його словами, злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.

Наразі також відомо, що підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання підозрюваного.

Сьогодні ж поліція показала перші фото затриманого. Там додали, що стрілок намагався сховати сліди - перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині.

Фото: поліція показала фото підозрюваного у вбивстві Парубія (facebook.com/UA.National.Police)

"Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен", - зазначили у Нацполіції.