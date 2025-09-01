Убийство Парубия во Львове: что известно о нападавшем и расследовании на данный момент

Парубия убили во Львове

В субботу, 30 августа, около 12 часов дня стало известно об убийстве Парубия. В сети распространили видео с камеры видеонаблюдения, где видно как неизвестный под видом курьера службы доставки подошел к политику и произвел несколько выстрелов.

Убийство произошло во Франковском районе Львова. По городу сразу была объявлена спецоперация "Сирена" для поиска нападавшего.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, убийство Парубия было тщательно подготовлено.

Уже вечером того же дня правоохранители дали первый брифинг по расследованию дела. Подробнее об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Прощание с Парубием

Как известно, сегодня, 1 сентября, в Архикафедральном Соборе святого Юра (площадь Святого Юра, 5) в 19:00 состоится панихида. Похоронят политика во вторник, 2 сентября, на Лычаковском кладбище.

Также во вторник в 13:30 на площади Рынок во Львове будет общегородская церемония прощания.

Известно ли, кто убил Парубия

Вчера президент Украины заявлял, что полиция, СБУ, прокуратура работают фактически круглосуточно над расследованием дела об убийстве Парубия. А уже в полночь глава государства сообщил о задержании подозреваемого.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия", - написал Зеленский в Тelegram.

В свою очередь, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что вероятный стрелок задержан в Хмельницкой области. По его словам, преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега.

Сейчас также известно, что подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания подозреваемого.

Сегодня же полиция показала первые фото задержанного. Там добавили, что стрелок пытался скрыть следы - переоделся, избавился от оружия, пытался скрываться в Хмельницкой области.

Фото: полиция показала фото подозреваемого в убийстве Парубия (facebook.com/UA.National.Police)

"Мы знаем: это преступление не случайно. В нем есть российский след. Перед законом будет отвечать каждый", - отметили в Нацполиции.