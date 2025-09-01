ua en ru
Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання

Понеділок 01 вересня 2025 01:23
Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія вже дав перші свідчення після затримання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, генпрокурор Руслан Кравченко доповів йому щодо затримання підозрюваного у вбивстві Парубія.

"Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства", - повідомив Зеленський.

Він зауважив, що вся команда правоохоронців та працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово.

Затримання підозрюваного

Нагадаємо, декілька годин тому Зеленський повідомив, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія", - розповів Зеленський.

Вбивство і похорон Парубія

У суботу, 30 серпня, у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Невідомий нападник відкрив вогонь, зробивши близько восьми пострілів. Політик загинув на місці ще до прибуття медиків.

За попередньою інформацією, убивство було заздалегідь сплановане. Слідство розглядає кілька версій, серед яких - можливий російський слід. Встановлено, що нападник був у маскуванні та видавав себе за кур’єра служби доставки Glovo.

Більше про резонансний злочин - читайте в матеріалі РБК-Україна.

