Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія вже дав перші свідчення після затримання.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

У суботу, 30 серпня, у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Невідомий нападник відкрив вогонь, зробивши близько восьми пострілів. Політик загинув на місці ще до прибуття медиків.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, декілька годин тому Зеленський повідомив, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Він зауважив, що вся команда правоохоронців та працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово.

"Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства", - повідомив Зеленський.

За словами Зеленського, генпрокурор Руслан Кравченко доповів йому щодо затримання підозрюваного у вбивстві Парубія.

За попередньою інформацією, убивство було заздалегідь сплановане. Слідство розглядає кілька версій, серед яких - можливий російський слід. Встановлено, що нападник був у маскуванні та видавав себе за кур’єра служби доставки Glovo.

Більше про резонансний злочин - читайте в матеріалі РБК-Україна.