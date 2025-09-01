З'явилися перші фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

Голова Нацполіції Іван Вигівський опублікував фото із місця затримання підозрюваного у вбивстві нардепа Андрія Парубія. Фігурант намагався переховуватись на Хмельниччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Вигівського.

"Поліцейські затримали вбивцю Андрія Парубія. Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на курок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати", - написав глава Нацполу.

За його словами, 30 серпня у Сихівському районі Львова підозрюваний замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня, здійснивши вісім пострілів.

"Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди - перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині", - зазначив Вигівський.

Однак втекти фігуранту не вдалося, згодом його було затримано.

"Цілодобова робота поліцейських Львівщини та центрального апарату НПУ дала свій результат - зухвалого вбивцю затримано, необхідні докази зібрано. Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен", - додав Вигівський.

Фото: з місця затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія (facebook.com/UA.National.Police)

Вбивство Андрія Парубія

Нагадаємо, що в суботу, 30 серпня у Львові було вбито Андрія Парубія, колишнього спікера Верховної Ради України.

За попередніми даними, нападник здійснив близько восьми пострілів із короткоствольної вогнепальної зброї, унаслідок чого політик загинув на місці події.