Вбивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями

31 серпня, місце перебування підозрюваного було встановлено. Його затримали на території Хмельницької області. Він дав перші показання.

За даними слідства, напад був заздалегідь спланований: зловмисник стежив за маршрутом політика та готував план втечі. Правоохоронці заявили про "російський слід" у цій справі.

Додамо, що прощання з Андрієм Парубієм відбудеться 1 вересня у Соборі святого Юра у Львові, а похорон - 2 вересня на Личаківському кладовищі.

Більше про про розслідування справи та що відомо на цю мить - читайте у окремому матеріалі РБК-Україна.