ua en ru
Пн, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Вбивство Парубія у Львові: що відомо про нападника та розслідування на даний момент

Львів, Понеділок 01 вересня 2025 10:20
UA EN RU
Вбивство Парубія у Львові: що відомо про нападника та розслідування на даний момент Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Гамерська

Андрія Парубія було вбито у Львові вдень 30 серпня. Сьогодні відбудеться прощання з політиком, а похорон заплановано на завтра, 2 вересня.

Що відомо про розслідування справи та чи затримали нападника - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Парубія вбили у Львові

У суботу, 30 серпня, близько 12 години дня стало відомо про вбивство Парубія. У мережі поширили відео з камери відеонагляду, де видно як невідомий під виглядом кур'єра служби доставки підійшов до політика та здійснив кілька пострілів.

Подія сталася у Франківському районі Львова. По місту одразу було оголошено спецоперацію "Сирена" для пошуку нападника.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, вбивство Парубія було ретельно підготовлено.

Вже ввечорі того ж дня правоохоронці дали перший брифінг щодо розслідування справи. Детальніше про це читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Прощання з Парубієм

Як відомо, сьогодні, 1 вересня, в Архикатедральному Соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) о 19:00 відбудеться панахида. Поховають політика у вівторок, 2 вересня, на Личаківському кладовищі.

Також у вівторок о 13:30 на площі Ринок у Львові буде загальноміська церемонія прощання.

Чи відомо, хто вбив Парубія

Вчора президент України заявляв, що поліція, СБУ, прокуратура працюють фактично цілодобово над розслідуванням справи про вбивство Парубія. А вже опівночі глава держави повідомив про затримання підозрюваного.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія", - написав Зеленський у Тelegram.

У свою чергу, очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що ймовірного стрільця затримано на Хмельниччині. За його словами, злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі.

Наразі також відомо, що підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання підозрюваного.

Сьогодні ж поліція показала перші фото затриманого. Там додали, що стрілок намагався сховати сліди - перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині.

Фото: поліція показала фото підозрюваного у вбивстві Парубія (facebook.com/UA.National.Police)

"Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен", - зазначили у Нацполіції.

Більше про те, чим запам'ятався екс-секретар РНБО, колишній глава Верховної Ради Андрій Парубій - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Парубій Львів
Новини
З'явилися перші фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
З'явилися перші фото підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим