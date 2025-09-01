Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям

Подозрение подписал руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет. По его словам, "подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".

Действия подозреваемого квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Сейчас с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания.

Готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа подозреваемый во Львове совершил восемь выстрелов в народного депутата Андрея Парубия, в результате чего политик погиб на месте.

Предварительно, нападавший был переодет в курьера, после выстрелов он убедился, что политик погиб. После этого подозреваемый сбежал. В городе объявили спецоперацию "Сирена".