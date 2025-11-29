У чотирьох районах Києва є проблеми з водопостачанням: що кажуть у водоканалі
Після масованого обстрілу РФ у Києві фіксують проблеми з водопостачанням. Зазначається, що зниження тиску пов'язане з ударами по енергетиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київводоканалу.
"До уваги мешканців правобережної частини міста. Через ворожі обстріли у столиці наразі складна ситуація з електропостачанням, що дуже сильно впливає на об’єкти водопостачання", - зазначили у Київводоканалі.
Повідомляється, що в зв'язку з знеструмленням водопровідних насосних станцій правобережної частини міста знижений тиск у водопровідних мережах: Голосіївського, Солом'янського, Шевченківського, Святошинського районах.
"Енергетики в оперативному порядку виконують необхідні процеси для стабілізації роботи й відновлення штатного постачання всіх послуг містянам", - додали у прес-службі Київводоканалу.
Масований обстріл України 29 листопада
Нагадаємо, в ніч на 29 листопада Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами, зокрема Київ та Київська область. У деяких районах столиці після атаки РФ фіксуються перебої зі світлом, а місто Фастів Київської області - повністю знеструмлене.
Також повідомлялося, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України ударними дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.
Також російські війська атакували ударним безпілотником енергетичну інфраструктуру у Чернігові, в результаті обстрілу виникла пожежа.
Окрім того, у Київській області після масованого обстрілу РФ зафіксовано 33 локації з руйнуваннями у кількох районах, відомо про постраждалих та одного загиблого.
