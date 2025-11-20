Вашингтон очікує проєкт мирного документа від Києва до 27 листопада, - Financial Times

Американська сторона, за даними зарубіжних ЗМІ, домагається від Києва прискорення переговорного процесу і хоче отримати проєкт угоди про завершення війни вже до Дня подяки, що у Вашингтоні розглядають як орієнтир для подальших кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Financial Times.

Позиція США і терміни завершення процесу

За інформацією видання FTS, Сполучені Штати розраховують, що Україна представить узгоджений документ до 27 листопада, після чого Вашингтон має намір запропонувати його російській стороні.

Джерела стверджують, що в Білому домі хочуть завершити процедуру до початку грудня, розглядаючи цей період як вікно для формування політичної ініціативи, яка могла б вплинути на подальшу динаміку конфлікту.

Тиск на українську сторону

У публікації зазначено, що українському керівництву дають зрозуміти необхідність активного просування переговорних механізмів. За даними FTS, на Київ чиниться істотний тиск, оскільки США прагнуть отримати від України варіант угоди, який потім може бути адаптований для подання Москві.

У матеріалі також зазначається, що українські структури формують свої пропозиції у відповідь на ініціативи, пов'язані з позицією Трампа. За даними видання, у Києві аналізують можливі формати майбутнього документа і готують коригування, які мають відобразити базові інтереси України та її підхід до безпеки.

Що відомо про "мирний план" Трампа

В адміністрації Дональда Трампа заявляють, що завершення війни в Україні залишається одним із ключових напрямів зовнішньої політики, проте в Білому домі утримуються від коментарів щодо згадуваного в ЗМІ "мирного плану" від 19 листопада.

Старший радник президента Стівен Міллер наголосив на брифінгу, що "це питання, яке президент продовжує ставити на перше місце в нашій зовнішній політиці, а саме щодо врегулювання війни між Україною і Росією".

Трохи згодом, згідно з даними Bloomberg, стало відомо, що так званий "мирний план" президента США Дональда Трампа передбачає масштабні поступки Україні, включно з передачею частини Донбасу Росії, скасуванням санкцій і припиненням розслідувань військових злочинів.

У документі з 28 пунктів також ідеться про можливі обмеження для українських Збройних сил і додаткові територіальні поступки на східному напрямку.

При цьому, джерела повідомляють, що окремі публікації в ЗМІ про ймовірний американський план завершення війни РФ проти України виявилися бездоказовими та не мають підтвердження з офіційних джерел.