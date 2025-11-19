Сирський і Шмигаль зустрілися з міністром, який нібито просуватиме план Трампа

Міністр оборони України Денис Шмигаль та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провели зустрічі з делегацією США в Києві на чолі з міністром армії США генералом Даніелем Дрісколлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ та допис Шмигаля.

Зокрема Сирський повідомив, що провів зустріч з Дрісколлом, на якій обговорював посилення допомоги Україні та поточну ситуацію на полі бою.

"Акцентував увагу на тому, що противник нарощує угруповання своїх військ, продовжує наступальну операцію та підвищує її інтенсивність, завдає ракетних ударів по житлових кварталах, що спричиняє численні жертви серед цивільного населення", - сказано у повідомленні.

За словами Сирського, обговорювалося також посилення українських спроможностей у сфері протиповітряної оборони та далекобійних ударів. Також обговорювали підготовку особового складу ЗСУ та інші питання.

Сирський пояснив Дрісколлу, що виключно дії на лінії фронту, посилення ППО України та нарощення українських далекобійних спроможностей разом із утриманням та стабілізацією лінії фронту мають підірвати наступальні можливості росіян та примусити їх до справедливого миру.

Далекобійні удари по Росії показали свою ефективність в порушенні логістики росіян та зменшенні воєнного потенціалу РФ. А удари по російських НПЗ сильно підривають російську економіку.

"Ще один важливий напрям - це наша співпраця в сфері технологій. Переконаний, що український унікальний бойовий досвід і швидкі цикли провадження інновацій сприятимуть масштабуванню взаємовигідного українсько-американського співробітництва в оборонній сфері", - додав Сирський.

Фото: генеральний штаб України

Зі свого боку Шмигаль написав, що під час зустрічі з Дрісколлом висловив йому подяку за підтримку України з боку США та запевнив, що Україна є надійним союзником Сполучених Штатів.

"Ми готові зміцнювати глобальне лідерство США, базуючись на висновках сучасної війни. Українські продукти у сфері безпілотних систем, комунікацій та систем ситуаційної обізнаності - одні з найкращих у світі та доводять свою ефективність у бою. Україна готова із союзниками напрацьовувати спільні безпекові рішення", - підкреслив міністр.

За словами Шмигаля, він представив Дрісколлу українські напрацювання в сфері оборони, зокрема виробництво FPV, перехоплювачів та зброї для далекобійних ударів. За словами міністра, обговорення також сфокусувалося навколо оборонних домовленостей між Україною та США.

"Україна вдячна Сполученим Штатам за схвалення продажу пакета підтримки для системи ППО Patriot на орієнтовну суму 105 мільйонів доларів. Це критично необхідна допомога, яка дозволить ефективніше відбивати російські удари", - додав Шмигаль.