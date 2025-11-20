США ставлять мир в Україні пріоритетом: що кажуть про "план Трампа"

Припинення війни в Україні нібито є пріоритетним для зовнішньої політики адміністрації президента США Дональда Трампа. При цьому в Білому домі не коментують так званий "мирний план", про який 19 листопада написали ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву старшого радника американського президента з політичних питань, Стівена Міллера, під час брифінгу для преси.

"Це питання, яке президент продовжує ставити на перше місце в нашій зовнішній політиці, а саме щодо врегулювання війни між Україною і Росією", - заявив Міллер у відповідь на питання преси.

Він додав, що основна мета адміністрації Трамп - це, мовляв, досягнення миру в Європі, припинення вбивств та знищення невинних людей. Водночас Міллер навідріз відмовився коментувати новий так званий "мирний план", який розроблявся США та Росією.

Цей "план" нібито націлений на припинення війни в Україні та вважається "комфортним" для російського диктатора Володимира Путіна, що автоматично робить його абсолютно неприйнятним для України.