"Мирний план" Трампа щодо України: Bloomberg дізнався ще дві ключові вимоги
"Мирний план" президента США Дональда Трампа щодо завершення війни передбачає серйозні поступки Україні - від передачі частини Донбасу Росії до скасування санкцій і зупинки розслідувань воєнних злочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У рамках документа, що містить 28 пунктів, також пропонуються інші поступки, зокрема обмеження Збройних сил України та територіальні поступки на сході.
За інформацією співрозмовників видання у політичних колах, Вашингтон передав сигнал президенту України Володимиру Зеленському про необхідність розглянути умови припинення війни, узгоджені після консультацій з Москвою.
План нібито передбачає не лише зняття міжнародних санкцій, але й зупинку процесів, які документують російські злочини проти мирного населення та інфраструктури України. Для Кремля це - питання стратегічного виживання та відновлення економічного впливу.
Паралельно в Києві перебуває делегація американських військових високого рівня на чолі з держсекретарем армії США Деном Дрісколлом. Мета візиту - пошук шляхів "примусити" Росію до завершення війни, однак європейські дипломати скептичні: вони нагадують, що російський диктатор Володимир Путін не раз імітував відкритість до перемовин, а після цього продовжував агресію.
У Брюсселі також попереджають: будь-який мирний план, який не враховує позицію України та ЄС, навряд чи буде життєздатним.
Європейські уряди вважають, що без відновлення справедливості та відповідальності за злочини будь-які домовленості лише заморозять війну й створять загрозу нової ескалації.
Детальніше про "мирний план" - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо підтвердив розробку ідей для "мирного плану" Трампа.
Окрім цього американський сенатор Ліндсі Грем наголосив, що жодна угода щодо завершення війни не матиме шансів на успіх без військової підтримки США для України та заходів, які обмежать фінансові можливості Росії продовжувати війну.