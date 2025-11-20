"Мирний план" Трампа щодо України: Bloomberg дізнався ще дві ключові вимоги

"Мирний план" президента США Дональда Трампа щодо завершення війни передбачає серйозні поступки Україні - від передачі частини Донбасу Росії до скасування санкцій і зупинки розслідувань воєнних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У рамках документа, що містить 28 пунктів, також пропонуються інші поступки, зокрема обмеження Збройних сил України та територіальні поступки на сході.

За інформацією співрозмовників видання у політичних колах, Вашингтон передав сигнал президенту України Володимиру Зеленському про необхідність розглянути умови припинення війни, узгоджені після консультацій з Москвою.

План нібито передбачає не лише зняття міжнародних санкцій, але й зупинку процесів, які документують російські злочини проти мирного населення та інфраструктури України. Для Кремля це - питання стратегічного виживання та відновлення економічного впливу.

Паралельно в Києві перебуває делегація американських військових високого рівня на чолі з держсекретарем армії США Деном Дрісколлом. Мета візиту - пошук шляхів "примусити" Росію до завершення війни, однак європейські дипломати скептичні: вони нагадують, що російський диктатор Володимир Путін не раз імітував відкритість до перемовин, а після цього продовжував агресію.

У Брюсселі також попереджають: будь-який мирний план, який не враховує позицію України та ЄС, навряд чи буде життєздатним.

Європейські уряди вважають, що без відновлення справедливості та відповідальності за злочини будь-які домовленості лише заморозять війну й створять загрозу нової ескалації.