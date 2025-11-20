Частина чуток про план Трампа для України необґрунтована, - джерело
Деякі меседжі у ЗМІ про мирний план США для завершення війни РФ проти України є необґрунтованими.
Про це РБК-Україна повідомило високопоставлене американське джерело.
"Чи потрібно говорити, що не можна вірити всьому, що читаєш у пресі? Там багато повідомлень. Деякі з них обґрунтовані, а деякі - ні", - зазначив співрозмовник видання.
Він відмовився розкривати деталі, посилаючись на дипломатичні переговори за закритими дверима.
При цьому джерело звернуло увагу, що головний посил Трампа - досягнення миру потребуватиме поступок як з боку України, так і з боку Росії.
Мирний план США
Нагадаємо, офіційно про новий мирний план США стало відомо тільки сьогодні, 20 листопада.
Його до Києва привезла американська делегація, яку очолив міністр армії США Ден Дрісколл. Він представив ініціативу президенту України Володимиру Зеленському.
В Офісі президента вже заявили про те, що Зеленський планує обговорити деталі плану з президентом США Дональдом Трампом.
Зміст мирного плану зберігають у секреті. Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт пояснила це тим, що план перебуває на стадії розробки і його можуть змінити.
При цьому західні ЗМІ писали, що план складається з 28 пунктів. Частина з них залишається нездійсненною для України.
Зокрема, від Києва вимагають погодитися на виведення військ із Донецької області - вона, згідно з планом, має залишитися під контролем Росії. Також передбачається зняття санкцій з РФ і амністія військових злочинців.
