Частина чуток про план Трампа для України необґрунтована, - джерело

Деякі меседжі у ЗМІ про мирний план США для завершення війни РФ проти України є необґрунтованими.

"Чи потрібно говорити, що не можна вірити всьому, що читаєш у пресі? Там багато повідомлень. Деякі з них обґрунтовані, а деякі - ні", - зазначив співрозмовник видання.

Він відмовився розкривати деталі, посилаючись на дипломатичні переговори за закритими дверима.

При цьому джерело звернуло увагу, що головний посил Трампа - досягнення миру потребуватиме поступок як з боку України, так і з боку Росії.