"Варварська ескалація": США в Радбезі ООН засудили обстріл Києва і закликали РФ до переговорів

Під час засідання Брюс зазначила, що останні удари по Україні, включно із застосуванням балістичних ракет "Ліщина" призвели до загибелі мирних жителів. Причому більше сотні постраждали.

"Останні масовані удари по Києву з боку Росії, включно із застосуванням гіперзвукових балістичних ракет "Ліщина", є нез'ясовною, небезпечною і варварською ескалацією", - сказала заступник постпреда США при ООН.

Крім цього, представниця США вказала і на зруйновані та пошкоджені об'єкти, серед яких були музей, громадський транспорт, житло і не тільки. Вона підкреслила, що такі удари Росії "неприпустимі й огидні".

Додатково Брюс застерегла Москву від регулярних ударів по Києву, що можуть вплинути на дипломатію та ускладнити перспективи миру, а також висловила занепокоєння через те, що РФ не дотримується зобов'язань щодо захисту дипломатичних об'єктів і персоналу, що передбачає міжнародне право.

"Ми нагадуємо Росії в чітких виразах про її юридичні зобов'язання.... США знову закликають до негайного всеосяжного припинення вогню як кроку до стійкого переговорного завершення війни", - сказала вона, наголосивши, що дипломатія і переговори це єдиний шлях до миру.

Теммі Брюс зазначила, що альтернативним сценарієм є подальша "ескалація насильства", яка вийде з-під контролю, наголосивши, що це неприйнятно.

За її словами, США готові зібрати конструктивну роль у разі, якщо сторони дійсно готові до миру.