"Варварская эскалация": США в Совбезе ООН осудили обстрел Киева и призвали РФ к переговорам

Во время заседания Брюс отметила, что последние удары по Украине, включая применение баллистических ракет "Орешник" привели к гибели мирных жителей. Причем более сотни пострадали.

"Последние массированные удары по Киеву со стороны России, включая применение гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник", являются необъяснимой, опасной и варварской эскалацией", - сказала заместитель постпреда США при ООН.

Помимо этого, представительница США указала и на разрушенные и поврежденные объекты, среди которых были музей, общественный транспорт, жилье и не только. Он подчеркнула, что такие удары России "недопустимы и отвратительны".

Дополнительно Брюс предостерегла Москву от регулярных ударов по Киеву, которые могут повлиять на дипломатию и усложнить перспективы мира, а также выразила обеспокоенность из-за того, что РФ не соблюдает обязательства по защите дипломатических объектов и персонала, что предусматривает международное право.

"Мы напоминаем России в четких выражениях о ее юридических обязательствах.... США вновь призывают к немедленному всеобъемлющему прекращению огня как шагу к устойчивому переговорному завершению войны", - сказала она, подчеркнул, что дипломатия и переговоры это единственный путь к миру.

Тэмми Брюс отметила, что альтернативным сценарием является дальнейшая "эскалация насилия", которая выйдет из-под контроля, подчеркнув, что это неприемлемо.

По ее словам, США готовы собрать конструктивную роль в случае, если стороны действительно готовы к миру.