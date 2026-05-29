RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Варварская эскалация": США в Совбезе ООН осудили обстрел Киева и призвали РФ к переговорам

02:47 29.05.2026 Пт
2 мин
Что говорят в США об атаке по Киеву и дальнейших планов Кремля?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Тэмми Брюс (Getty Images)

Заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс заявила, что массированные атаки РФ по Киеву являются "варварской эскалацией". Она призвала Москву прекратить огонь и вести переговоры.

Во время заседания Брюс отметила, что последние удары по Украине, включая применение баллистических ракет "Орешник" привели к гибели мирных жителей. Причем более сотни пострадали.

"Последние массированные удары по Киеву со стороны России, включая применение гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник", являются необъяснимой, опасной и варварской эскалацией", - сказала заместитель постпреда США при ООН.

Помимо этого, представительница США указала и на разрушенные и поврежденные объекты, среди которых были музей, общественный транспорт, жилье и не только. Он подчеркнула, что такие удары России "недопустимы и отвратительны".

Дополнительно Брюс предостерегла Москву от регулярных ударов по Киеву, которые могут повлиять на дипломатию и усложнить перспективы мира, а также выразила обеспокоенность из-за того, что РФ не соблюдает обязательства по защите дипломатических объектов и персонала, что предусматривает международное право.

"Мы напоминаем России в четких выражениях о ее юридических обязательствах.... США вновь призывают к немедленному всеобъемлющему прекращению огня как шагу к устойчивому переговорному завершению войны", - сказала она, подчеркнул, что дипломатия и переговоры это единственный путь к миру.

Тэмми Брюс отметила, что альтернативным сценарием является дальнейшая "эскалация насилия", которая выйдет из-под контроля, подчеркнув, что это неприемлемо.

По ее словам, США готовы собрать конструктивную роль в случае, если стороны действительно готовы к миру.

Обстрел Киева

Напомним, что в ночь на 24 мая Россия совершила массированный комбинированный удар по Украине, применив для атак дроны, а также ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Основной целью атаки стал Киев. Повреждения были зафиксированы во всех районах. В частности, пострадали жилые дома, сгорел ТЦ "квадрат" и не только.

По последним данным, количество жертв возросло до трех, а пострадавших более 90.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине