Кількість постраждалих через масовану атаку по Києву перевалила за 90

Після масштабної нічної атаки Росії жителі столиці продовжують звертатися по медичну допомогу. За останніми даними, кількість постраждалих у Києві зросла до 91 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Кількість постраждалих продовжує зростати

Після масованого удару РФ по Києву, який стався в ніч на 24 травня, у місті продовжують фіксувати нових постраждалих.

"Після вчорашньої атаки кияни продовжують звертатися по допомогу до медиків. Кількість постраждалих зросла до 91 людини", - зазначив Тимур Ткаченко.

Росія випустила по Україні 690 повітряних цілей

У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 24 травня Росія завдала по Україні комбінованого удару із застосуванням ракет різних типів і ударних безпілотників. Основним напрямком атаки став Київ.

Загалом радіотехнічні війська зафіксували 690 засобів повітряного нападу. Серед них - балістичні ракети, аеробалістичні ракети "Кинджал", ракети "Циркон", "Іскандер-М", С-400, а також крилаті ракети Х-101, "Калібр" і "Іскандер-К".

Крім того, російські війська використовували 600 безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" і дрони-імітатори "Пародія".

Скільки цілей знищила ППО

За попередніми даними станом на 09:30, українська протиповітряна оборона знищила або придушила 604 повітряні цілі. Сили ППО збили 55 ракет і 549 безпілотників різних типів.