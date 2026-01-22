ua en ru
Вартість злотого знову сягнула рекорду. Який курс встановив НБУ

Україна, Четвер 22 січня 2026 17:05
UA EN RU
Вартість злотого знову сягнула рекорду. Який курс встановив НБУ Фото: Офіційний курс злотого становить 12 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України знову підняв курс злотого до рекордного рівня - 12 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс польського злотого на 23 січня становить 12,0074 гривень за 1 злотий (+0,02 гривні порівняно з 22 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 21 копійку.

Вартість злотого знову сягнула рекорду. Який курс встановив НБУbank.gov.ua

Середні курси злотого в обмінниках і касах банків 22 січня не змінилися порівняно з 21 січня і становлять 11,55-11,99 гривень (купівля-продаж).

З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 20-26 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 13-14 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Нагадаємо, що на 23 січня офіційні курси долара і євро знизилися на 1 і 15 копійок - до 43,17 і 50,52 гривень відповідно. Вартість євро знижується другий день поспіль після досягнення рекордного рівня 21 січня - 50,72 гривень.

Експерти, опитані РБК-Україна, пов'язують зростання курсу євро на українському валютному ринку зі зниженням курсу долара до євро на міжнародному ринку. Наприклад, Юрій Крохмаль, директор з продажів "Банку Авангард", вважає, що політика Дональда Трампа може призвести до заходів у відповідь з боку ЄС (також мита), що буде вести до ослаблення економіки США і зниження курсу їхньої валюти.

Офіційний курс злотого на 22 січня становив 11,99 гривень, що відповідає курсу попереднього дня.

Курс злотого, який встановлює НБУ, вже досягав 12 гривень - 13 січня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).

