Євро в обмінниках опустилося нижче 51 гривні. Що зараз визначає курс валюти

Вартість євро на готівковому ринку трохи знизилася порівняно з рекордним значенням попереднього дня - до 50,88 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.

Головне

за скільки можна купити євро в обмінниках ,

який курс вчорашнього міжбанку,

як напруженість між США та ЄС впливає на курс

Середній курс продажу євро в обмінниках і касах банків 22 січня знизився на 8 копійок порівняно з 21 січня - до 50,88 гривень.

Станом на ранок 22 січня середній курс продажу долара знизився на 4 копійки порівняно з попереднім робочим днем і становив 43,43 гривень.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,83 гривні (-0,09 до курсу попереднього робочого дня), євро - по 50,17 гривні (-0,13 гривень).

Курс на міжбанку

Вартість долара на міжбанківському ринку 21 січня до завершення торговельної сесії становила 43,01-43,06 гривні (-0,23 гривні до 20 січня), а курси євро - 50,44-50,48 гривні (-0,24-0,25 гривні).

Ослаблення долара до євро

Зростання вартості євро на українському ринку останніми днями "майже повністю зумовлене зміцненням євровалюти до долара на міжнародному ринку", коментує РБК-Україна директор з продажів "Банку Авангард" Юрій Крохмаль.

Зниженню курсу долара сприяє риторика Дональда Трампа щодо Гренландії та застосування додаткових тарифів.

"Аналітики, розглядаючи можливу ескалацію торговельної війни між США та Європою, вважають, що європейські країни можуть запровадити відповідні тарифи і торговельні бар'єри і водночас можуть перебудувати власні ланцюги постачання, як це свого часу зробив Китай", - каже банкір.

Юрій Крохмаль додає, що в такому разі тарифи США ляжуть на американські компанії та домогосподарства. Тоді може відбутися сповільнення економічного зростання в самих США, що викличе необхідність циклу монетарного пом'якшення та ще більше послабить долар.