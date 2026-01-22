НБУ продовжує знижувати курс євро. Яка вартість валюти встановлена на завтра

Національний банк другий день поспіль продовжує знижувати офіційний курс євро і на 23 січня він встановлений на рівні - 50,52 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Курс валют: головне

Який курс євро встановив НБУ

Як зросла вартість валюти з початку року

Наскільки зріс курс на міжбанку

Офіційний курс євро на 23 січня становив 50,5201 гривень, що на 15 копійок нижче за значення 22 січня. З 1 січня (49,79 гривень) курс євро зріс на 73 копійки.

Курс долара на 23 січня встановлено на рівні 43,1667 гривень (-0,01 гривень до попереднього дня).

bank.gov.ua

Зміна котирувань з початку року

З 1 січня офіційний курс євро зріс на 82 копійки, а долара - на 73 копійки. За період 1-21 січня курси купівлі-продажу долара в обмінниках і касах банків знизилися на 3-8 копійок - до 42,92-43,47 гривень. Водночас вартість євро на готівковому ринку зросла на 86-91 копійку - до 50,30-50,96 гривень.

bank.gov.ua

Міжбанк цього тижня

Курси купівлі-продажу євро цього тижня (за період 19-21 січня) зросли на 4-7 копійок - до 50,43-50,48 гривень, а курси долара знизилися на 25-27 копійок - до 43,01-43,06 гривень (купівля-продаж).