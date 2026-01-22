ua en ru
НБУ продовжує знижувати курс євро. Яка вартість валюти встановлена на завтра

Україна, Четвер 22 січня 2026 16:40
НБУ продовжує знижувати курс євро. Яка вартість валюти встановлена на завтра Фото: Офіційний курс євро на завтра становить 50,52 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк другий день поспіль продовжує знижувати офіційний курс євро і на 23 січня він встановлений на рівні - 50,52 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс валют: головне

  • Який курс євро встановив НБУ

  • Як зросла вартість валюти з початку року

  • Наскільки зріс курс на міжбанку

Офіційний курс євро на 23 січня становив 50,5201 гривень, що на 15 копійок нижче за значення 22 січня. З 1 січня (49,79 гривень) курс євро зріс на 73 копійки.

Курс долара на 23 січня встановлено на рівні 43,1667 гривень (-0,01 гривень до попереднього дня).

Зміна котирувань з початку року

З 1 січня офіційний курс євро зріс на 82 копійки, а долара - на 73 копійки. За період 1-21 січня курси купівлі-продажу долара в обмінниках і касах банків знизилися на 3-8 копійок - до 42,92-43,47 гривень. Водночас вартість євро на готівковому ринку зросла на 86-91 копійку - до 50,30-50,96 гривень.

Міжбанк цього тижня

Курси купівлі-продажу євро цього тижня (за період 19-21 січня) зросли на 4-7 копійок - до 50,43-50,48 гривень, а курси долара знизилися на 25-27 копійок - до 43,01-43,06 гривень (купівля-продаж).

Нагадаємо, на 21 січня НБУ підняв офіційний курс євро до рекордного значення - 50,72 гривень. У касах банків та обмінних пунктах валюта Єврозони цього ж дня вперше перевищила 51 гривню.

Основною причиною зростання курсу євро на українському ринку є здорожчання євро до долара на міжнародному ринку, пояснив директор з продажів "Банку Авангард" Юрій Крохмаль. Зниження курсу долара відбувається на тлі риторики Дональда Трампа щодо Гренландії та можливості нового витка торговельної війни між США та ЄС.

Банкір також вважає, що європейські компанії можуть перебудувати ланцюжки поставок, а їхні уряди - запровадити відповідні тарифні заходи. У такому разі, нові тарифи Трампа ляжуть на плечі американських компаній і домогосподарств, що призведе до сповільнення економіки США і нового ослаблення долара.

