ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Нацбанк встановив вартість злотого. Який курс на 22 січня

Україна, Середа 21 січня 2026 18:00
UA EN RU
Нацбанк встановив вартість злотого. Який курс на 22 січня Фото: Офіційний курс злотого становить 11,99 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України залишив курс злотого на 22 січня на рівні попереднього дня - 11,99 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс польського злотого на 22 січня становить 11,9866 гривень за 1 злотий (без змін порівняно з 21 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 19 копійок.

Нацбанк встановив вартість злотого. Який курс на 22 січняbank.gov.ua

Курс продажу злотого в обмінниках і касах банків 21 січня зріс на 12 копійок порівняно з попереднім днем - до 12,10 гривень, курс купівлі злотого становить 11,66 гривень (+0,11 гривень).

З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 31-37 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 23-24 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Нагадаємо, що НБУ знизив офіційний курс долара на 22 січня до рівня - 43,18 гривень, що на 8 копійок нижче попереднього дня. Також центробанк знизив курс євро з рекордного значення - до 50,67 гривень.

На міжбанку в результаті торгів 21 січня курс долара перебував на рівні 43,01-43,06 гривні за долар (купівля-продаж), що на 23 копійки нижче за закриття торгової сесії 20 січня. Водночас курс євро на міжбанку зріс на 24-26 копійок - до 50,43-50,48 гривень (купівля-продаж). З 1 січня вартість долара на міжбанку зросла на 1,07-1,12 гривень, а євро - на 1,20-1,26 гривень.

Офіційний курс злотого на 21 січня становив 11,99 гривень, що на 9 копійок нижче за курс 20 січня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курси валют
Новини
Колишній голова "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом
Колишній голова "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка