Нацбанк встановив вартість злотого. Який курс на 22 січня

Національний банк України залишив курс злотого на 22 січня на рівні попереднього дня - 11,99 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Офіційний курс польського злотого на 22 січня становить 11,9866 гривень за 1 злотий (без змін порівняно з 21 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 19 копійок.

Курс продажу злотого в обмінниках і касах банків 21 січня зріс на 12 копійок порівняно з попереднім днем - до 12,10 гривень, курс купівлі злотого становить 11,66 гривень (+0,11 гривень).

З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 31-37 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 23-24 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.