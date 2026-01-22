Стоимость злотого снова достигла рекорда. Какой курс установил НБУ

Официальный курс польского злотого на 23 января составляет 12,0074 гривен за 1 злотый (+0,02 гривны равнению с 22 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 21 копеек.

bank.gov.ua

Средние курсы злотого в обменниках и кассах банков 22 января не изменился по сравнению с 21 января и составляет 11,55-11,99 гривен (покупка-продажа).

С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 20-26 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 13-14 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.