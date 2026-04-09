Вартість проїзду в транспорті підвищує ще один облцентр: де і коли зміняться тарифи

В Івано-Франківську вдруге за місяць підвищили вартість проїзду у міському транспорті. Нові тарифи почнуть діяти вже з 16 квітня.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 8 квітня.
Вартість проїзду в автобусах і тролейбусах зросте до 25 гривень залежно від способу оплати:
Також встановлено нові ціни на проїзні:
Ще у березні 2026 року виконком запровадив тимчасовий тариф - 20 гривень. Він мав діяти до 15 квітня і залежав від ситуації на ринку пального та енергоносіїв.
Попередній перегляд вартості проїзду відбувся у червні 2024 року. Тоді тарифи зросли одразу на 50%.
Раніше РБК-Україна писало, скільки коштує проїзд у громадському транспорті у різних містах України. Ціни суттєво відрізняються: найдорожче їздити у Львові, тоді як у Харкові проїзд залишається безкоштовним, а в окремих містах (як-от Суми чи Херсон) - найдешевшим.
