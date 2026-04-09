UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Вартість проїзду в транспорті підвищує ще один облцентр: де і коли зміняться тарифи

17:59 09.04.2026 Чт
2 хв
Ціни на проїзд підвищили вдруге за місяць
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Громадський транспорт в Івано-Франківську (facebook.com/EATifua)

В Івано-Франківську вдруге за місяць підвищили вартість проїзду у міському транспорті. Нові тарифи почнуть діяти вже з 16 квітня.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 8 квітня.

Якими будуть нові тарифи

Вартість проїзду в автобусах і тролейбусах зросте до 25 гривень залежно від способу оплати:

  • картка "Галка" - 15 гривень;
  • студентська картка "Галка" - 12 гривень;
  • банківська або безконтактна оплата - 20 гривень;
  • готівкою у водія - 25 гривень.

Також встановлено нові ціни на проїзні:

  • картка "Галка" - 55 гривень;
  • безліміт на 30 днів - 750 гривень;
  • студентський безліміт - 600 гривень.

Чому тариф змінюють вдруге

Ще у березні 2026 року виконком запровадив тимчасовий тариф - 20 гривень. Він мав діяти до 15 квітня і залежав від ситуації на ринку пального та енергоносіїв.

Попередній перегляд вартості проїзду відбувся у червні 2024 року. Тоді тарифи зросли одразу на 50%.

Раніше РБК-Україна писало, скільки коштує проїзд у громадському транспорті у різних містах України. Ціни суттєво відрізняються: найдорожче їздити у Львові, тоді як у Харкові проїзд залишається безкоштовним, а в окремих містах (як-от Суми чи Херсон) - найдешевшим.

Ми розповідали, що ціни на проїзд найближчим часом можуть підняти у Києві. Водночас вартість поїздок міським транспортом вже підвищили у Львові.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Івано-ФранківськТролейбусАвтобуси