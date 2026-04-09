Стоимость проезда в транспорте повышает еще один облцентр: где и когда изменятся тарифы

17:59 09.04.2026 Чт
2 мин
Цены на проезд повысили второй раз за месяц
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Общественный транспорт в Ивано-Франковске (facebook.com/EATifua)

В Ивано-Франковске второй раз за месяц повысили стоимость проезда в городском транспорте. Новые тарифы начнут действовать уже с 16 апреля.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на решение исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета от 8 апреля.

Читайте также: Транспорт дорожает: где в Украине уже подняли цены и сколько будет стоить проезд

Какими будут новые тарифы

Стоимость проезда в автобусах и троллейбусах вырастет до 25 гривен в зависимости от способа оплаты:

  • карточка "Галка" - 15 гривен;
  • студенческая карта "Галка" - 12 гривен;
  • банковская или бесконтактная оплата - 20 гривен;
  • наличными у водителя - 25 гривен.

Также установлены новые цены на проездные:

  • карта "Галка" - 55 гривен;
  • безлимит на 30 дней - 750 гривен;
  • студенческий безлимит - 600 гривен.

Почему тариф меняют во второй раз

Еще в марте 2026 года исполком ввел временный тариф - 20 гривен. Он должен был действовать до 15 апреля и зависел от ситуации на рынке топлива и энергоносителей.

Предыдущий пересмотр стоимости проезда состоялся в июне 2024 года. Тогда тарифы выросли сразу на 50%.

Ранее РБК-Украина писало, сколько стоит проезд в общественном транспорте в разных городах Украины. Цены существенно отличаются: дороже всего ездить во Львове, тогда как в Харькове проезд остается бесплатным, а в отдельных городах (например Сумы или Херсон) - самым дешевым.

Мы рассказывали, что цены на проезд в ближайшее время могут поднять в Киеве. В то же время стоимость поездок городским транспортом уже повысили во Львове.

