Транспорт дорожчає: де в Україні вже підняли ціни та скільки коштуватиме проїзд

В Україні фіксують хвилю подорожчання проїзду в громадському транспорті - як у містах, так і на міжміських маршрутах. У частині регіонів тарифи вже зросли, в інших - готуються до перегляду.

Головне: Київ та Львів: У Києві готують перше підвищення з 2018 року, у Львові ціна готівкою може зрости до 30 гривень.

У Києві готують перше підвищення з 2018 року, у Львові ціна готівкою може зрости до 30 гривень. Регіони: У Тернополі та Чернівцях тарифи вже змінили, на черзі Луцьк та Дніпро (прогноз - до 25 гривень).

У Тернополі та Чернівцях тарифи вже змінили, на черзі Луцьк та Дніпро (прогноз - до 25 гривень). Міжміські рейси: Квитки подорожчали на 25%. Наприклад, маршрут Суми - Київ тепер коштує 850 гривень.

Квитки подорожчали на 25%. Наприклад, маршрут Суми - Київ тепер коштує 850 гривень. Причини: Стрибок цін на пальне (понад 50%) та зростання витрат на обслуговування автопарків.

Стрибок цін на пальне (понад 50%) та зростання витрат на обслуговування автопарків. Диференціація: Найдешевшим залишається проїзд за умови безготівкової оплати або використання транспортних карток.

Київ: тарифи можуть переглянути вперше з 2018 року

У Києві вартість проїзду можуть підвищити вперше за кілька років. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що вже доручив підготувати економічне обґрунтування для перегляду тарифів.

За його словами, Київ має найнижчу вартість проїзду в Україні, яка не змінювалася з 2018 року. Водночас суттєво зросли витрати:

на пальне та електроенергію;

логістику та матеріали;

зарплати працівників.

Окрема проблема - пільгові перевезення, які держава не компенсує у повному обсязі. Загалом у 2026 році транспорт потребує близько 12 млрд гривень дотацій.

У міській владі наголошують: перегляд тарифу дозволить зменшити навантаження на бюджет і спрямувати кошти, зокрема, на підготовку до опалювального сезону.

Львів: підвищення буде, але не таким різким

У Львові також готуються змінити тарифи, однак не підтримали пропозицію перевізників підняти ціну до 42 гривень. Натомість місто пропонує помірне підвищення:

студентський квиток - до 11,5 гривень ;

; з транспортною карткою - до 23 гривень ;

; банківською карткою - до 26 гривень ;

; готівкою - до 30 гривень.

Остаточне рішення ухвалюватимуть після завершення процедури обговорення.

Інші міста: зростання вже відбувається

У низці міст тарифи вже переглянули або готуються це зробити:

у Чернівцях проїзд у тролейбусах зросте з 13 до 16 гривень ;

проїзд у тролейбусах зросте ; у Луцьку пропонують підняти тариф до 24-25 гривень ;

пропонують підняти тариф ; у Дніпрі можливе підвищення до 22-25 гривень найближчим часом;

можливе підвищення найближчим часом; у Південноукраїнську (Миколаївська область) ціни вже зросли на 10 гривень.

Вже підвищили вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя. З 23 березня вартість поїздки зміниться і залежатиме від способу оплати - від 15 до 20 гривень. Водночас для окремих категорій зберігаються пільги, а також запроваджується "єдиний квиток", який дозволяє робити пересадки протягом 30 хвилин без додаткової оплати.

Виросли тарифи на проїзд й у Житомирі. З 16 березня зросла вартість проїзду в тролейбусах, трамваях і автобусах, причому ціна залежить від способу оплати - від 12 до 20 гривень. Водночас для пенсіонерів, людей з інвалідністю та учнів зберігаються пільги.

Приміські та міжміські перевезення: зростання до 25%

Найбільш відчутне подорожчання - на приміських і міжміських маршрутах.

Зокрема:

у Черкаській області ціни зросли приблизно на 25%;

ціни зросли приблизно у Чернівецькій області деякі маршрути подорожчали на 5-10 гривень, а окремі - одразу на 150 гривень ;

деякі маршрути подорожчали на 5-10 гривень, а окремі - одразу ; у Хмельницькій області проїзд зріс на 10-20 гривень.

У Сумській області вже виросла вартість квитків на міжміські маршрутки. Ціни залежать від дальності маршруту. Наприклад, проїзд із Сум до Києва подорожчав з 700 до 850 гривень.

Чому дорожчає проїзд

Перевізники у коментарях ЗМІ зазначають, що ключова причина підвищення вартості проїзду - різке зростання вартості пального. У багатьох випадках перевізники заявляють, що працюють на межі рентабельності або навіть у збиток.

За даними експертів, дизельне пальне подорожчало більш ніж на 50%, а бензин також суттєво додав у ціні. Це напряму впливає на собівартість перевезень.

Крім пального, перевізники враховують: