ua en ru
Чт, 09 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Вартість проїзду в транспорті підвищує ще один облцентр: де і коли зміняться тарифи

17:59 09.04.2026 Чт
2 хв
Ціни на проїзд підвищили вдруге за місяць
aimg Тетяна Веремєєва
Вартість проїзду в транспорті підвищує ще один облцентр: де і коли зміняться тарифи Фото: Громадський транспорт в Івано-Франківську (facebook.com/EATifua)

В Івано-Франківську вдруге за місяць підвищили вартість проїзду у міському транспорті. Нові тарифи почнуть діяти вже з 16 квітня.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 8 квітня.

Читайте також: Транспорт дорожчає: де в Україні вже підняли ціни та скільки коштуватиме проїзд

Якими будуть нові тарифи

Вартість проїзду в автобусах і тролейбусах зросте до 25 гривень залежно від способу оплати:

  • картка "Галка" - 15 гривень;
  • студентська картка "Галка" - 12 гривень;
  • банківська або безконтактна оплата - 20 гривень;
  • готівкою у водія - 25 гривень.

Також встановлено нові ціни на проїзні:

  • картка "Галка" - 55 гривень;
  • безліміт на 30 днів - 750 гривень;
  • студентський безліміт - 600 гривень.

Чому тариф змінюють вдруге

Ще у березні 2026 року виконком запровадив тимчасовий тариф - 20 гривень. Він мав діяти до 15 квітня і залежав від ситуації на ринку пального та енергоносіїв.

Попередній перегляд вартості проїзду відбувся у червні 2024 року. Тоді тарифи зросли одразу на 50%.

Раніше РБК-Україна писало, скільки коштує проїзд у громадському транспорті у різних містах України. Ціни суттєво відрізняються: найдорожче їздити у Львові, тоді як у Харкові проїзд залишається безкоштовним, а в окремих містах (як-от Суми чи Херсон) - найдешевшим.

Ми розповідали, що ціни на проїзд найближчим часом можуть підняти у Києві. Водночас вартість поїздок міським транспортом вже підвищили у Львові.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Івано-Франківськ Тролейбус Автобуси
Новини
Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Тристоронні переговори з РФ відкладено: Зеленський назвав несподівану причину
Аналітика
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою