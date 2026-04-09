Вартість проїзду в транспорті підвищує ще один облцентр: де і коли зміняться тарифи

В Івано-Франківську вдруге за місяць підвищили вартість проїзду у міському транспорті. Нові тарифи почнуть діяти вже з 16 квітня.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 8 квітня.

Якими будуть нові тарифи

Вартість проїзду в автобусах і тролейбусах зросте до 25 гривень залежно від способу оплати:

картка "Галка" - 15 гривень;

студентська картка "Галка" - 12 гривень;

банківська або безконтактна оплата - 20 гривень;

готівкою у водія - 25 гривень.

Також встановлено нові ціни на проїзні:

картка "Галка" - 55 гривень;

безліміт на 30 днів - 750 гривень;

студентський безліміт - 600 гривень.

Чому тариф змінюють вдруге

Ще у березні 2026 року виконком запровадив тимчасовий тариф - 20 гривень. Він мав діяти до 15 квітня і залежав від ситуації на ринку пального та енергоносіїв.

Попередній перегляд вартості проїзду відбувся у червні 2024 року. Тоді тарифи зросли одразу на 50%.