Стоимость проезда в транспорте повышает еще один облцентр: где и когда изменятся тарифы

В Ивано-Франковске второй раз за месяц повысили стоимость проезда в городском транспорте. Новые тарифы начнут действовать уже с 16 апреля.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на решение исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета от 8 апреля.

Какими будут новые тарифы

Стоимость проезда в автобусах и троллейбусах вырастет до 25 гривен в зависимости от способа оплаты:

карточка "Галка" - 15 гривен;

студенческая карта "Галка" - 12 гривен;

банковская или бесконтактная оплата - 20 гривен;

наличными у водителя - 25 гривен.

Также установлены новые цены на проездные:

карта "Галка" - 55 гривен;

безлимит на 30 дней - 750 гривен;

студенческий безлимит - 600 гривен.

Почему тариф меняют во второй раз

Еще в марте 2026 года исполком ввел временный тариф - 20 гривен. Он должен был действовать до 15 апреля и зависел от ситуации на рынке топлива и энергоносителей.

Предыдущий пересмотр стоимости проезда состоялся в июне 2024 года. Тогда тарифы выросли сразу на 50%.