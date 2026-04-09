Стоимость проезда в транспорте повышает еще один облцентр: где и когда изменятся тарифы
В Ивано-Франковске второй раз за месяц повысили стоимость проезда в городском транспорте. Новые тарифы начнут действовать уже с 16 апреля.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на решение исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета от 8 апреля.
Какими будут новые тарифы
Стоимость проезда в автобусах и троллейбусах вырастет до 25 гривен в зависимости от способа оплаты:
- карточка "Галка" - 15 гривен;
- студенческая карта "Галка" - 12 гривен;
- банковская или бесконтактная оплата - 20 гривен;
- наличными у водителя - 25 гривен.
Также установлены новые цены на проездные:
- карта "Галка" - 55 гривен;
- безлимит на 30 дней - 750 гривен;
- студенческий безлимит - 600 гривен.
Почему тариф меняют во второй раз
Еще в марте 2026 года исполком ввел временный тариф - 20 гривен. Он должен был действовать до 15 апреля и зависел от ситуации на рынке топлива и энергоносителей.
Предыдущий пересмотр стоимости проезда состоялся в июне 2024 года. Тогда тарифы выросли сразу на 50%.
Ранее РБК-Украина писало, сколько стоит проезд в общественном транспорте в разных городах Украины. Цены существенно отличаются: дороже всего ездить во Львове, тогда как в Харькове проезд остается бесплатным, а в отдельных городах (например Сумы или Херсон) - самым дешевым.
Мы рассказывали, что цены на проезд в ближайшее время могут поднять в Киеве. В то же время стоимость поездок городским транспортом уже повысили во Львове.