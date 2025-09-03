ua en ru
Ванат назвал топ-5 футболистов Украины: четыре легенды "Динамо" и один "Шахтера"

Среда 03 сентября 2025 07:47
Ванат назвал топ-5 футболистов Украины: четыре легенды "Динамо" и один "Шахтера" сборная Украины по футболу (фото: facebook.com/uafukraine)
Автор: Екатерина Урсатий

Нападающий "Жироны" Владислав Ванат, который недавно покинул киевское "Динамо", поделился собственным видением символической сборной Украины. По просьбе пресс-службы испанского клуба 23-летний форвард составил команду из пяти футболистов, которых считает самыми выдающимися в истории нашего футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт клуба в соцсети Instagram.

Ванат составил символическую сборную Украины: кого форвард включил в топ-5

Четыре из пяти мест в списке заняли представители столичного клуба, который воспитал самого Ваната.

На воротах он поставил Александра Шовковского, с которым работал в "Динамо". В защите молодой нападающий выбрал Илью Забарного, уже выступающего за "Пари Сен-Жермен".

Единственное исключение в этой компании - опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко. Он сейчас игрок турецкого клуба "Эюпспор".

Легендарная атака 90-х

В нападении Владислав отдал предпочтение дуэту, который в свое время сделал "Динамо" грозным соперником в Европе, Сергею Реброву и Андрею Шевченко.

По его мнению, именно эта пара лучше всего символизирует успехи украинского футбола на международной арене.

Топ-5 украинских футболистов по версии Владислава Ваната:

  • Александр Шовковский

  • Илья Забарный

  • Тарас Степаненко

  • Сергей Ребров

  • Андрей Шевченко

Новый этап в карьере

Напомним, в трансферное окно Владислав Ванат перешел из "Динамо" в "Жирону", где будет играть с другим украинцем Виктором Цыганковым.

Ранее сообщили о срочной замене вратаря в сборной Украины перед стартом в отборе к ЧМ-2026.

Также читайте, что сказал первые Александр Зинченко после перехода в "Ноттингем" из лондонского "Арсенала".

Кроме того, главный тренер "Бенфики" рассказал свое мнение о переходе Георгия Судакова.

