Вакцину проти хантавірусу розробляють роками через брак фінансування, - NYT

Вакцини та ліки проти хантавірусу, спалах якого зафіксували на круїзному лайнері MV Hondius, досі перебувають на стадії розробки. Дослідження роками стикаються з браком фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За даними видання, наразі не існує затвердженого лікування хантавірусу, а також немає широкодоступних вакцин проти цього захворювання.
Через це лікарі не мали ефективних інструментів допомоги, коли пасажири лайнера почали хворіти посеред Атлантичного океану.
Дослідниця інфекційних захворювань Каліфорнійського університету Вайті Арумугасвамі заявила, що ситуація стала "сигналом тривоги", адже медична система фактично не має готових рішень для боротьби з вірусом.
Це, як повідомляється, пов’язано з браком фінансування, адже вірус не часто уражає людей. Деякі наукові групи вже "десятиліттями" працюють над розробкою методів лікування та вакцин проти хантавірусу.
За словами медиків, якби боротьба з вірусом стала пріоритетною, то "лікування можна було б знайти набагато швидше".
За даними видання, існує два основні типи хантавірусів: "віруси Старого Світу, які циркулюють переважно в Азії та Європі, та віруси Нового Світу, які зустрічаються в Америці". Спалах на круїзному лайнері пов'язують із вірусом Нового Світу, відомим як вірус Анд.
За словами лікарів, існують вакцини, які діють проти деяких вірусів Старого Світу, але їхня ефективність помірна. Також немає ліцензованих вакцин проти хантавірусу Нового Світу.
Наразі науковці проводять дослідження на хом’яках, щоб винайти дієву вакцину. Проте вченим, як стверджує видання, бракує реальних заражень хантавірусом великих тварин, а випадки захворювання на людях, мовляв, "досить рідкісні, що ускладнює проведення випробувань".
Після повідомлень про смертельні випадки хантавірусної інфекції серед пасажирів круїзного лайнера MV Hondius у світі знову заговорили про цю рідкісну, але небезпечну хворобу. Хантавірус може викликати важкі ураження легень або нирок, а в окремих випадках - призводити до смерті.
Круїзний лайнер вимушено зупинився біля узбережжя Кабо-Верде через спалах хантавірусу, який вже призвів до загибелі щонайменше трьох людей.
За даними ЗМІ, на борту підтверджено один лабораторний випадок інфекції, ще п’ятеро осіб перебувають під підозрою.
Круїз стартував 20 березня в Аргентині та мав завершитися 4 травня. На момент інциденту на судні перебувало близько 150 пасажирів.
Першим захворів і помер 70-річний громадянин Нідерландів. Згодом його 69-річна дружина також померла в лікарні у Йоганнесбурзі під час підготовки до евакуації. Третій загиблий - також громадянин Нідерландів, його тіло залишається на борту судна.
Відомо, що серед екіпажу є п’ятеро громадян України. Ознак захворювання в них не виявили.
Усі пасажири лайнера, на якому стався смертельний спалах хантавірусу, вважаються особами, які контактували із зараженими людьми.
Окрім того, ЗМІ повідомляли, що десятки потенційно інфікованих пасажирів круїзного лайнера MV Hondius роз'їхалися по своїх країнах ще до виявлення спалаху хантавірусу. Їх не оглянули лікарі.
Сьогодні лайнер прибув до порту на Тенерифе. Іспанські медики піднялися на борт, щоб провести фінальну перевірку перед початком висадки пасажирів.