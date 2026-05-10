Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT

По данным издания, пока не существует утвержденного лечения хантавируса, а также нет широкодоступных вакцин против этого заболевания. Поэтому врачи не имели эффективных инструментов помощи, когда пассажиры лайнера начали болеть посреди Атлантического океана.

Исследовательница инфекционных заболеваний Калифорнийского университета Вайти Арумугасвами заявила, что ситуация стала "сигналом тревоги", ведь медицинская система фактически не имеет готовых решений для борьбы с вирусом.

Это, как сообщается, связано с нехваткой финансирования, ведь вирус не часто поражает людей. Некоторые научные группы уже "десятилетиями" работают над разработкой методов лечения и вакцин против хантавируса.

По словам медиков, если бы борьба с вирусом стала приоритетной, то "лечение можно было бы найти гораздо быстрее".

По данным издания, существует два основных типа хантавирусов: "вирусы Старого Света, которые циркулируют преимущественно в Азии и Европе, и вирусы Нового Света, которые встречаются в Америке". Вспышку на круизном лайнере связывают с вирусом Нового Света, известным как вирус Анд.

По словам врачей, существуют вакцины, которые действуют против некоторых вирусов Старого Света, но их эффективность умеренная. Также нет лицензированных вакцин против хантавируса Нового Света.

Сейчас ученые проводят исследования на хомяках, чтобы изобрести действенную вакцину. Однако ученым, как утверждает издание, не хватает реальных заражений хантавирусом крупных животных, а случаи заболевания на людях, мол, "достаточно редки, что затрудняет проведение испытаний".