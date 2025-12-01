Вакцинація по-новому: як зміниться Календар профілактичних щеплень з 2026 року

З 1 січня 2026 року Календар профілактичних щеплень в Україні зміниться та охоплюватиме обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Згідно з інформацією МОЗ, вже за місяць - з 1 січня 2026 року - Календар профілактичних щеплень в Україні зміниться.
Повідомляється, що оновлений Календар профілактичних щеплень буде охоплювати обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань:
Українцям розповіли, що головна зміна у Календарі профілактичних щеплень стосується введення однократної безоплатної вакцинації проти ВПЛ - вірусу папіломи людини - для дівчат віком 12-13 років.
"Для цього вже закуплена найсучасніша 9-валентна вакцина", - уточнили в міністерстві.
Крім того, передбачена зміна схеми вакцинації проти вірусного гепатиту В - щеплення будуть проводити у 2, 4, 6 і 18 місяців.
"Така схема дозволить використовувати сучасні комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань одночасно (АКДП + Hib + ВГВ)", - пояснили громадянам.
Це, у результаті, зменшить:
"Наразі вакцинацію проти вірусного гепатиту В проводять окремо за схемою: у 1-й день, а потім у 2 та 6 місяців", - нагадали у МОЗ.
Передбачаються також зміни за віком у схемі щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК).
"Щеплення робитимуть в 1 та 4 роки - замість 1 та 6 років, як зараз", - поділились у Міністерстві охорони здоров'я.
Зазначається, що таке нововведення:
Тим часом щеплення БЦЖ - проти туберкульозу - у 2026 році проводитимуть через 24 години після народження дитини, а не на 3-5 добу життя.
"Також дітям до 9 місяців БЦЖ проводиться без попереднього проведення туберкулінової шкірної проби/тесту вивільнення гамма-інтерферону в разі відсутнього відомого контакту з людиною, яка хворіє на туберкульозу", - додали у МОЗ.
Насамкінець ще одним важливим кроком з 1 січня 2026 року стане повний перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ).
"Зміни почнуть діяти з 1 січня 2026 року. Сімейні лікарі допоможуть адаптувати індивідуальні плани вакцинації з урахуванням змін. Слідкуйте за оновленням інформації на офіційних ресурсах МОЗ. Бережіть себе та своє здоров'я", - підсумували в МОЗ.
