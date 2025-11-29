ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

В Україні стартує мобільна вакцинація дітей від кору у віддалених громадах: як знайти медиків

Субота 29 листопада 2025 07:30
В Україні стартує мобільна вакцинація дітей від кору у віддалених громадах: як знайти медиків Щеплення дітям від кору в деяких віддалених громадах зможуть зробити мобільні бригади (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У грудні поточного року в найбільш віддалених громадах семи областей України будуть працювати мобільні команди медиків - для вакцинації дітей проти кору.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Скільки людей хворіло на кір в Україні цього року

Згідно з інформацією МОЗ, станом на вересень 2025 року в Україні зафіксували 1446 випадків кору. Що майже у сім разів більше, ніж торік.

При цьому найчастіше хворіють діти, які не отримали повний курс щеплень.

Уточнюється водночас, що за даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), в Україні (станом на 2024 рік) обидві необхідні дози щеплення від кору отримали 83% дітей. Хоча рекомендованим рівнем для захисту населення вважається 95%.

"Подбайте про безпеку своїх дітей та здоров'я інших", - наголосили в МОЗ.

Як обирали області, в які вирушать мобільні бригади

Громадянам розповіли, що Бюро ВООЗ в Україні, МОЗ, ЦГЗ, ГС "Коаліція за вакцинацію" та обласні Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) проводять спільну регіональну кампанію, покликану підвищити:

  • охоплення щепленнями;
  • запобігання спалахам захворювання.

"Завдяки цьому батьки зможуть захистити дітей від кору та інших вакцинокерованих хвороб", - пояснили в МОЗ.

Повідомляється, що задля цього спеціальні мобільні медичні команди вирушать у віддалені громади в різних областях України - де за підсумками півріччя було зафіксовано найбільше випадків захворювання на кір.

Де саме й коли будуть працювати мобільні бригади

У МОЗ розповіли, що мобільні команди медиків з вакцинації проти кору будуть працювати у грудні в сімох областях України.

При цьому графіки їхньої роботи будуть публікувати у соціальних мережах відповідних ЦКПХ:

"Підписуйтеся, щоб не пропустити візит медиків до вашої громади", - закликали місцевих мешканців.

Насамкінець у МОЗ нагадали, що вакцинація проти кору входить до національного Календаря профілактичних щеплень і є повністю безкоштовною.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, коли потрібно вакцинувати дітей від кору й навіщо.

Крім того, ми розповідали, що саме й для кого зміниться у Національному календарі профілактичних щеплень з 1 січня 2026 року.

Читайте також, які медичні послуги дітям і майбутнім батькам гарантує держава (надає безкоштовно) в цілому.

