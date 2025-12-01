RU

Общество Образование Деньги Изменения

Вакцинация по-новому: как изменится Календарь профилактических прививок с 2026 года

Минздрав обновляет Календарь профилактических прививок с 1 января 2026 года (фото иллюстративное: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

С 1 января 2026 года Календарь профилактических прививок в Украине изменится и будет охватывать обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения в Facebook.

Вакцинация против каких заболеваний будет обязательна

Согласно информации Минздрава, уже через месяц - с 1 января 2026 года - Календарь профилактических прививок в Украине изменится.

Сообщается, что обновленный Календарь профилактических прививок будет охватывать обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний:

  • туберкулез;
  • гепатит В;
  • корь;
  • паротит;
  • краснуха;
  • полиомиелит;
  • дифтерия;
  • столбняк;
  • коклюш;
  • ХИБ-инфекция;
  • вирус папилломы человека (ВПЧ).

Календарь профилактических прививок, утвержденный Минздравом (инфографика: facebook.com/moz.ukr)

Что изменится в Календаре профилактических прививок

Украинцам рассказали, что главное изменение в Календаре профилактических прививок касается введения однократной бесплатной вакцинации против ВПЧ - вируса папилломы человека - для девочек в возрасте 12-13 лет.

"Для этого уже закуплена самая современная 9-валентная вакцина", - уточнили в министерстве.

Кроме того, предусмотрено изменение схемы вакцинации против вирусного гепатита В - прививки будут проводить в 2, 4, 6 и 18 месяцев.

"Такая схема позволит использовать современные комбинированные вакцины против нескольких инфекционных заболеваний одновременно (АКДС + Hib + ВГВ)", - объяснили гражданам.

Это, в результате, уменьшит:

  • количество инъекций для ребенка;
  • количество визитов в медучреждение.

"Сейчас вакцинацию против вирусного гепатита В проводят отдельно по схеме: в 1-й день, а затем в 2 и 6 месяцев", - напомнили в Минздраве.

Предусматриваются также изменения по возрасту в схеме прививки от кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК).

"Прививки будут делать в 1 и 4 года - вместо 1 и 6 лет, как сейчас", - поделились в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что такое нововведение:

  • обеспечит защиту детей в более раннем возрасте;
  • предотвратит тяжелое течение заболевания и развитие осложнений.

Между тем прививки БЦЖ - против туберкулеза - в 2026 году будут проводить через 24 часа после рождения ребенка, а не на 3-5 сутки жизни.

"Также детям до 9 месяцев БЦЖ проводится без предварительного проведения туберкулиновой кожной пробы/теста высвобождения гамма-интерферона в случае отсутствия известного контакта с человеком, который болеет туберкулезом", - добавили в Минздраве.

Наконец еще одним важным шагом с 1 января 2026 года станет полный переход на инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ).

"Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года. Семейные врачи помогут адаптировать индивидуальные планы вакцинации с учетом изменений. Следите за обновлением информации на официальных ресурсах Минздрава. Берегите себя и свое здоровье", - подытожили в Минздраве.

Публикация Минздрава (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в декабре текущего года в наиболее отдаленных громадах семи областей Украины будут работать мобильные команды медиков - для вакцинации детей против кори.

Графики их работы можно будет найти в социальных сетях соответствующих областных Центров контроля и профилактики болезней (ЦКПБ).

Кроме того, мы объясняли, как по-новому будут заботиться о здоровье детей в садиках.

Читайте также, какие медицинские услуги детям и будущим родителям гарантирует государство (предоставляет бесплатно) в целом.

