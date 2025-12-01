Вакцинация по-новому: как изменится Календарь профилактических прививок с 2026 года

С 1 января 2026 года Календарь профилактических прививок в Украине изменится и будет охватывать обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения в Facebook.
Согласно информации Минздрава, уже через месяц - с 1 января 2026 года - Календарь профилактических прививок в Украине изменится.
Сообщается, что обновленный Календарь профилактических прививок будет охватывать обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний:
Украинцам рассказали, что главное изменение в Календаре профилактических прививок касается введения однократной бесплатной вакцинации против ВПЧ - вируса папилломы человека - для девочек в возрасте 12-13 лет.
"Для этого уже закуплена самая современная 9-валентная вакцина", - уточнили в министерстве.
Кроме того, предусмотрено изменение схемы вакцинации против вирусного гепатита В - прививки будут проводить в 2, 4, 6 и 18 месяцев.
"Такая схема позволит использовать современные комбинированные вакцины против нескольких инфекционных заболеваний одновременно (АКДС + Hib + ВГВ)", - объяснили гражданам.
Это, в результате, уменьшит:
"Сейчас вакцинацию против вирусного гепатита В проводят отдельно по схеме: в 1-й день, а затем в 2 и 6 месяцев", - напомнили в Минздраве.
Предусматриваются также изменения по возрасту в схеме прививки от кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК).
"Прививки будут делать в 1 и 4 года - вместо 1 и 6 лет, как сейчас", - поделились в Министерстве здравоохранения.
Отмечается, что такое нововведение:
Между тем прививки БЦЖ - против туберкулеза - в 2026 году будут проводить через 24 часа после рождения ребенка, а не на 3-5 сутки жизни.
"Также детям до 9 месяцев БЦЖ проводится без предварительного проведения туберкулиновой кожной пробы/теста высвобождения гамма-интерферона в случае отсутствия известного контакта с человеком, который болеет туберкулезом", - добавили в Минздраве.
Наконец еще одним важным шагом с 1 января 2026 года станет полный переход на инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ).
"Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года. Семейные врачи помогут адаптировать индивидуальные планы вакцинации с учетом изменений. Следите за обновлением информации на официальных ресурсах Минздрава. Берегите себя и свое здоровье", - подытожили в Минздраве.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в декабре текущего года в наиболее отдаленных громадах семи областей Украины будут работать мобильные команды медиков - для вакцинации детей против кори.
Графики их работы можно будет найти в социальных сетях соответствующих областных Центров контроля и профилактики болезней (ЦКПБ).
Кроме того, мы объясняли, как по-новому будут заботиться о здоровье детей в садиках.
Читайте также, какие медицинские услуги детям и будущим родителям гарантирует государство (предоставляет бесплатно) в целом.